Philadelphie en 10 incontournables

Présenté par

Bien souvent laissée pour compte au profit de destinations comme New York ou Washington, D.C., Philadelphie a pourtant tout pour plaire. Offrant un contraste étonnant entre histoire et modernité, la ville de l’amour fraternel est une métropole fort sympathique.

Sautez dans le prochain autocar pour un séjour qui sort de l’ordinaire! Ça tombe bien, Vacances Beltour propose un forfait abordable avec guide accompagnateur francophone.

Flickr / Matt Pasant

De Rocky à Renoir

Enfilez vos sweatpants et pratiquez votre accent stallonien pour une séance d'entraînement à la Rocky Balboa! Le boxer des films éponymes, dont la statue repose au pied des marches, fait la fierté de la ville.

En haut du célèbre escalier se trouve aussi le Musée des Beaux-arts de Philadelphie, qui abrite plus de 400 000 œuvres, dont Les Tournesol de Van Gogh, Les Trois Musiciens de Picasso et Les Grandes Baigneuses de Renoir.

Instagram / @phillies

«Fly, Eagles, Fly»

La réputation des fans des équipes sportives de Philly n’est plus à refaire. Loyaux et passionnés, ils ne perdent jamais leur esprit sportif, et ce, malgré les nombreuses défaites.

Tonitruants, les stades ne cessent de bouillonner. Si l'envie vous dit, encouragez les Eagles, les Phillies ou les Flyers à domicile pour une expérience électrisante.

Instagram / @genossteak

Un petit creux?

Les bretzels frais sont à Philly ce que sont les bagels à Montréal. Les locaux les dégustent garnis de moutarde ou de Cheez Whiz.

Impossible de passer à côté des fameux cheesesteaks qui savent combler les appétits les plus voraces.

Pour rincer le tout, profitez du Citywide Special. Ce combo, proposé dans plus de 20 bars à travers la ville, consiste en une cannette de Pabst et un shot de Jim Beam pour la modique somme de 3 $! La dent sucrée? C’est sans contredit chez Federal Donuts que ça se passe.

Fotolia

Eastern State Penitentiary

Ouverte en 1829, cette prison a logé un des gangsters américains les plus célèbres du XXe siècle : Al Capone.

Déambulez dans les méandres de cet établissement où des milliers de malheureux ont servi leur sentence.

Il paraît même que les lieux soient hantés! L’Eastern State Penitentiary abrite aussi son propre musée. Si vous n’avez pas froid aux yeux, risquez-vous dans sa maison hantée. Dans tous les cas, une visite s’impose.

Fotolia

Voyage dans le temps

Explorez le pays amish et sa communauté qui vit à l’extérieur du temps depuis 3 siècles. Votre guide vous fera découvrir l’histoire de ce peuple particulier qui, malgré l’absence de transports mécanisés et d’électricité, arrive à y vivre heureux.

Vous pourrez ensuite vous promener dans Kitchen Kettle Village, avant d’être dirigé vers Lancaster afin d’y déguster un excellent souper à saveur amish, inclus dans votre forfait!

Instagram / @boo32985

Musée de Benjamin Franklin

Benjamin Franklin, célèbre inventeur et père fondateur, a longtemps vécu à Philadelphie. Il ne reste plus rien de sa demeure, mis à part une structure en acier fidèle à ses dimensions.

Tout près, rendez-vous au Benjamin Franklin Museum pour une activité à saveur historique.

Instagram / @helmphilly

Capitale des AVV

Philly est le paradis incontesté des restos Apportez-votre-vin. Que ce soit pour casser la croûte à la bonne franquette ou pour une expérience gastronomique raffinée, vous pouvez vous attabler dans plus de 200 restaurants avec votre bouteille préférée.

Instagram / @longwoodgardens

Ville verte

Promenez-vous dans Longwood Gardens, ce jardin botanique reconnu comme étant l’un des plus beaux au monde. Philadelphie propose aussi aussi de magnifiques parcs municipaux, au plus grand plaisir des joggeurs et cyclistes.

Baladez-vous ensuite sur Elfreth's Alley, la plus ancienne rue de la ville. Classée comme site historique national, elle regorge de maisons de ville à la façade de brique où ont autrefois vécu les pères fondateurs.

Philly regorge aussi de pittoresques lieux de rencontre. Que ce soit pour un pique-nique ou une balade en kayak, le Spruce Street Harbour Park, le long du fleuve Delaware, est toujours populaire.

Fotolia

Berceau des États-Unis

Lieu de signature de la Déclaration d’indépendance et de la Constitution américaine, Philly saura plaire aux amoureux d’histoire.

Rendez-vous à l’Independence National Historic Park pour y voir la Liberty Bell, ainsi que l’Independance Hall, où a été signée la célèbre Déclaration.

À quelques pas se trouve le National Constitution Center, un musée rassemblant divers objets ayant appartenu aux présidents américains, du saxophone de Bill Clinton au journal intime de George Washington.

Fotolia

Reading Terminal Market

Le Reading Terminal Market est l’un des plus grands marchés fermiers au pays. Toujours animé, il propose plus de 80 marchants.

Faites le plein de provisions ou laissez-vous tenter par un petit plat sur le pouce. Que ce soit pour de la cuisine authentique amish, des confiseries ou un délice à saveur cajun, ce marché public ouvert depuis 1893 regorge de choix.

Prenez ensuite une marche digestive jusqu’à l’hôtel de ville de Philadelphie, un vrai trésor architectural.

