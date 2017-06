Philippe Couillard, islamophobe?

La Fédération des femmes du Québec, qui devrait plutôt s’appeler la Fédération-de-certaines-femmes- du-Québec, démontre une fois de plus son aisance à naviguer dans les eaux les plus vaseuses de la rectitude politique.

Impayable FFQ. Dans ses statuts et règlements, il est question « d’individue ». Or, individu est un nom masculin et individue, la conjugaison du verbe individuer. Mais pourquoi se bâdrer de la rectitude orthographique quand le but est d’enfouir le masculin sous une montagne de sottises ?