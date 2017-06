[QUIZ] Connaissez-vous bien le Canada? - ÉDITION 2017

Question #11

La ville de Toronto est desservie par deux aéroports: l’aéroport international Lester B. Pearson et celui-ci, de moindre taille. Quel est son nom?

Ken Lund from Reno, Nevada, USA — Billy Bishop Toronto City Airport, as Seen From CN Tower, Toronto, Ontario, CC BY-SA 2.0

Anciennement connue sous le nom de, cette aérogare est facilement accessible à partir de la Tour du CN, du Centre Eaton et de toutes les autres attractions touristiques du coeur de la Ville-Reine. Elle est nommée en l’honneur d’un aviateur canadien de la Première Guerre Mondiale.