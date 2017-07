Sécurité aérienne: il sera bientôt interdit de piloter un avion dans les 12 heures suivant la consommation d’alcool

Cette proposition et d’autres qui paraissent dans la Partie I de la Gazette du Canada, ce 1er juillet, constituent de nouvelles règles qui interdiraient aux membres d’équipage de conduite d’exercer leurs fonctions s’ils sont inaptes à travailler. «Plusieurs facteurs peuvent avoir une incidence, notamment la consommation d’alcool ou de drogues, les maladies mentales et physiques, et la fatigue», précise un communiqué du ministère de M. Garneau.

«Au cours des 12 derniers mois, plusieurs incidents sont survenus impliquant des pilotes qui se présentent au travail en état d’ébriété, peut-on lire dans la Partie I de la Gazette du Canada pour justifier les mesures proposées. Même si les lignes aériennes prennent des mesures adéquates pour encourager les membres d’équipage de conduite à signaler des cas suspects en lien avec la toxicomanie, il est nécessaire d’établir une réglementation pour s’en prendre proactivement aux questions d’alcool, de drogue, de santé mentale et de fatigue afin de favoriser l’aptitude au travail des équipages de conduite et d’atténuer les risques pour la sécurité aérienne.

«Étant donné les fonctions de sécurité dont s’acquittent les équipages de conduite, et compte tenu du fait que l’alcool, la drogue et la fatigue amenuisent leurs capacités cognitives et psychomotrices, le non-renforcement des règlements actuels pourrait avoir une incidence sur la sécurité et sur la confiance du public voyageur.»