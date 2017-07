Toujours sans nouvelles du pompier Anthony Cliche

Trois jours après s’être évadé de l’aile psychiatrique de l’hôpital de Saint-Georges, le jeune pompier Anthony Cliche reste introuvable.

À LIRE AUSSI : Le pompier Anthony Cliche s'évade de l'aile psychiatrique en Beauce

La Sûreté du Québec a entamé des recherches tôt vendredi matin pour tenter de retrouver l’homme de 25 ans qui a notamment servi lors de la tragédie de Lac-Mégantic, en juillet 2013, et qui en serait ressorti traumatisé.

Les autorités ont concentré leurs efforts dans un secteur boisé de La Guadeloupe, en Beauce, où l’homme résidait avant d’être transféré dans l’établissement de Saint-Georges pour y recevoir des soins. Une trentaine de kilomètres sépare les deux lieux.

Les enquêteurs ont notamment eu recours à un maître chien, précise Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole du corps de police. Les recherches se sont poursuivies jusqu’en fin de journée sans que l’on puisse retrouver la trace de l’homme.

La SQ a ainsi élargi le périmètre des recherches, après avoir ratissé le secteur rapproché de l’hôpital dans les heures ayant suivi la fuite de l’individu.

Deuxième fuite

Rappelons qu’Anthony Cliche s’est échappé par le toit de l’hôpital vers 13h mardi. Le Beauceron s’y trouvait après s’être évadé d’une garde légale dans les Laurentides, en mai dernier. Il avait été retrouvé le lendemain, nu et désorienté, plusieurs kilomètres plus loin.

Dans une entrevue accordée au Journal, la mère du pompier avait alors expliqué que son fils avait eu du mal à se remettre de son expérience à Lac-Mégantic, et qu’il souffrait d’un possible choc post-traumatique.

Dès le premier jour, la SQ s’est tournée vers le public pour tenter de faire avancer son enquête, disant s’inquiéter pour la sécurité de l’homme. Elle recommande toutefois de ne pas entrer en contact avec lui et de signaler immédiatement le 9-1-1.

Lors de sa disparition, Anthony Clyche portait un pantalon de jogging beige, un chandail court de couleur vert kaki et des espadrilles bleues. L’homme a les cheveux bruns, les yeux bleus et mesure 1,7 mètre et pèse 161 livres.