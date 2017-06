Tout nouveau, tout beau!

La Place Bell va faire la fierté de Laval. On dirait un petit Centre Bell avec cette proximité de la surface de jeu qui faisait les délices des habitués du Forum. Les spectateurs vont se sentir dans l’action.

Tout est pratiquement prêt pour l’ouverture officielle prévue le 31 août. Il reste quelques coups de marteau et de pinceau à donner ici et là. Le processus de rodage est commencé.

La population pourra visiter l’édifice comptant 10 000 sièges les 1er et 2 septembre. À tout Seigneur tout honneur, les artistes du Cirque du Soleil seront les premiers à s’y produire avec la présentation du spectacle Ovo, du 13 au 17 septembre. Une vingtaine d’événements sont déjà à l’horaire.

Quant au Rocket de Laval, il y disputera son match d’ouverture le 6 octobre contre une équipe dont on connaîtra l’identité bientôt, le calendrier de la Ligue américaine n’ayant pas encore été publié.

«On est très fier d’avoir rencontré l’objectif que l’on s’était fixé pour le nombre de billets de saison vendus et on espère que ça va se poursuivre. Les ventes de groupes et des billets pour les matchs individuels vont commencer bientôt.»