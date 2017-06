Trump sème la confusion sur l’avenir de la réforme du système de santé

Le président américain Donald Trump a ajouté vendredi à l’incertitude entourant les chances d’adoption d’une réforme du système de santé, alors que la majorité républicaine tente de sortir de l’impasse pour abroger et remplacer la loi «Obamacare» en juillet.

Dans un «tweet», Donald Trump a proposé une solution: «Si les sénateurs républicains n’arrivent pas à adopter ce sur quoi ils travaillent en ce moment, ils devraient abroger immédiatement, et remplacer à une date ultérieure!»

En clair, il suggère d’abroger entièrement la loi sur la couverture maladie votée en 2010 par le Congrès démocrate et promulguée par Barack Obama, repoussant à plus tard une éventuelle loi réformant le système de santé selon des principes conservateurs.

Les républicains travaillent au contraire depuis des mois sur une loi qui abrogerait seulement certains éléments d’Obamacare (par exemple, l’obligation de souscrire une assurance maladie), tout en en conservant et réformant certains aspects, un compromis censé éviter un retour trop brusque en arrière qui risquerait de priver de couverture des dizaines de millions d’Américains.

Leur dernier projet de législation aurait conduit 22 millions de personnes supplémentaires à vivre sans assurance maladie d’ici 2026. Par comparaison, abroger totalement Obamacare ferait monter ce nombre à 32 millions, selon le Bureau du budget du Congrès (CBO).

Le dirigeant américain souffle le chaud et le froid sur cette réforme.

Mardi, une fronde de sénateurs républicains a forcé la majorité à reporter à juillet les débats et votes prévus cette semaine.

Donald Trump avait alors déclaré: «Cette loi sera formidable si on y parvient. Et si on n’y parvient pas, il y aura quelque chose que nous n’aimons pas. Et c’est OK, je le comprends très bien.» Une petite phrase au ton fataliste qui avait inquiété les promoteurs de la réforme.

Puis, mercredi, il était revenu à l’attaque en déclarant: «Tout avance bien sur la santé. Nous pourrions avoir une grosse surprise avec une grande loi sur la santé.»

Abroger puis remplacer Obamacare est la stratégie poussée par les ultra-conservateurs du Sénat, qui entendent désengager le plus possible l’État fédéral du système de santé. Mais les républicains modérés s’opposent à une telle action, qui toucherait nombre de leurs électeurs.

Quant aux démocrates, minoritaires, ils ont unanimement déploré cette approche.

«Vous voulez donc pousser des millions d’Américains hors de l’avion, en remettant à plus tard comment trouver des parachutes?» a interrogé l’élue Cheri Bustos sur Twitter.