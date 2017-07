Un problème technique paralyse le service Virement Interac

«Il s’agit d’un problème technique interne qui a entraîné des retards transactionnels, empêchant certains utilisateurs de transférer de l’argent», a expliqué l’Association Interac/Acxsys Corporation (Interac) en fin d’après-midi, précisant que le système et les données demeuraient sécuritaires.

«Les institutions financières ne pourront traiter aucune transaction pendant la suspension du système et les consommateurs ne pourront pas envoyer ou recevoir des transactions Virement Interac», a souligné l’Association Interac.

Selon l’agence de presse Reuters, le service de transfert d’argent par courriel en question est utilisé par plusieurs banques canadiennes, ce qui empêche des clients de ces institutions d’effectuer des paiements. Sur Twitter, BMO et la CIBC ont indiqué avoir des difficultés relativement à cette panne du système, et des clients de la Banque TD et de la Scotia ont écrit qu’ils avaient eu des problèmes à faire des paiements.