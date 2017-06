UZEB: Un immense bonheur

Malgré le temps gris, nous étions heureux puisque la légendaire formation UZEB faisait un retour après 25 ans d’absence. Dans cette salle Wilfrid-Pelletier qui a vu défiler tant de géants, le trio composé du guitariste Michel Cusson, du batteur Paul Brochu et du bassiste Alain Caron pouvait se dire : « Oui, nous avons notre place au panthéon ». À peine, le cofondateur du Festival international de jazz André Ménard, visiblement ému, avait « mis la table » pour la soirée, qu’un tonnerre d’applaudissements faisait vibrer la vénérable enceinte.

Pas de nostalgie, et quelle puissance

Comme le temps a passé depuis 1992, la dernière fois où nous avions vu ce trio de choc. Pour bien faire et remettre au goût du jour : Uzeb Club, Junk Funk, Loose ou Perrier Citron, UZEB a légèrement retouché les arrangements , puis s’est adjoint une section de cuivres rutilante, véritable machine de course toute montréalaise. Il est presque impossible de décrire l’immense bonheur qui étreignait votre blogueur. Ah Michel Cusson, Guitariste aux mille notes qui maniait les accords et les changements de rythmes comme un prince, Alain Caron, roi de la basse électrique, tout sourire qui faisait chanter son instrument avec une maestria peu commune et Mr Paul Brochu, métronomique à souhait, percutant, suivant du coin de l’œil ses complices, tel Sam Woodyard à l’époque de Duke Ellington. Passez en revue la liste des compositions, serait un exercice fastidieux, mais dites-vous bien que Junk Funk avec la section de cuivres, Mr Bill, Perrier Citron ou WakeUp Call furent des instantanés qui se gravent dans une mémoire. Pour tout cela, merci à ces princes qui nous firent attendre !

Et ce soir :

Bob Dylan... 20 h au Centre Bell

Ce n’est pas du jazz, mais c’est un prix Nobel et l’histoire de la musique tout court

Le saxophoniste Charles Lloyd (80 ans), le batteur Jack De Johnette et plein d’autres amis...

À 19 h. Maison symphonique

Buddy Guy

Charlie Musselwhite

Et le duo Steve Hill/Matt Andersen

19 h 30

Salle Wilfrid-Pelletier

Trois heures de blues... C’est presque un miracle.

Corey Henry & The Funk Apostles

Tout est là... du gros funk bruyant et brillant

Nous y serons

À 22 h au Club Soda