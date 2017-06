[VIDÉO] Dans les coulisses du Festival de la chanson de Tadoussac avec Karim Ouellet

Il y a de la fébrilité dans le petit village de Tadoussac alors que le Festival de la Chanson bat son plein jusqu’à dimanche.

L’équipe du Sac de Chips a eu l’occasion de suivre Karim Ouellet dans les coulisses de l’événement, de son arrivée dans la petite municipalité jusqu’à sa sortie de scène!

Voici un compte rendu de son expérience et ce qu’on a vu... «backstage»!

La loge

Si les gens s’imaginent que les loges d’artistes sont très glamours, celle de Karim Ouellet à Tadoussac était plutôt rudimentaire et était en fait située dans un petit abri tempo adjacent à la scène où il se produisait.

La loge est à l’image de l’ambiance qui règne dans la petite municipalité de 850 habitants (et qui triple ou quadruple sa population lors du Festival), c’est-à-dire un endroit sans prétention tout en simplicité! L’ambiance est zen, les gens sont de bonne humeur et vibrent au rythme de la musique et de la découverte.

Photo Marie-Renée Grondin

À l’intérieur de la loge, arachides, noix, bières, rhum, pepsi, vin et bières attendaient l’auteur-compositeur-interprète et sa bande vendredi! Très généreux, Karim a, à maintes reprises, invité tout le monde à se servir!

L’artiste avait pris soin de suspendre dans la loge, des maillots de basketball portant les surnoms de ses acolytes de scène.

Photo Marie-Renée Grondin

«Ils ne sont pas obligés de les porter», a-t-il dit précisé en riant.

La préparation

Quelques minutes avant de monter sur scène, Karim Ouellet a préparé son «setlist»...

Est allé coller la liste des chansons sur la scène....

Photo Marie-Renée Grondin

Pour les curieux, voici la liste des chansons qu’il a présentée aux festivaliers

Photo Marie-Renée Grondin

Il a accordé ses guitares...

Photo Marie-Renée Grondin

S’est assuré qu’il avait assez de picks de guitare

Photo Marie-Renée Grondin

et était fin prêt à attaquer la scène!