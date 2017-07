GUILLOTTE, Claude



À Montréal, le 13 juin dernier, est décédé M. Claude Guillotte, époux de Louise Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Nathalie et Nadia, son beau-fils François Lépine et sa belle-fille, Nathalie Lépine, sa soeur Andrée, ses petits-enfants, Giuliano, Michael et Gabrielle, ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.