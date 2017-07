PARENTO, Robert



De Mascouche, le 29 juin 2017, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Robert Parento, époux de Mme Denise Malo et fils de feu M. Antoine Parento et de feu Mme Clémentine Devito. Il est également parti rejoindre son fils Léo.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert Jr (Ghislaine), Manon (André) et Lise (François), ses petits-enfants David-Andrew et Justine (Samuel), ses arrière-petits-enfants James et Rubie, son frère Henri (Rita) et ses soeurs Corina, Philomène et Marie-Irène, sa belle-soeur Mme Lise Boisclair, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEle lundi 3 juillet de 13 à 17 heures et de 19 à 22 heures et le mardi 4 juillet dès 10 heures. Une réunion de prières aura lieu ce mardi à 11h30 au salon.L'inhumation des cendres aura lieu le mardi 11 juillet à 15 heures au cimetière St-Henri de Mascouche.