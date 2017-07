150 raisons qui expliquent pourquoi le Canada est le pire pays du monde

Samedi, le Canada célèbre ses 150 ans d’existence.



Mais il y a juste un problème: c’est un pays poche, d’un océan à l’autre.



Quoi? Vous n’êtes pas d’accord?



Voici 150 raisons qui expliquent pourquoi le 2e plus gros pays au monde est en réalité le 196e meilleur.



1. Rush

3 personnes ce n’est pas assez pour un band... à part peut-être si vous êtes Blink 182. Rush est aussi coupable d’avoir créé «les fans de Rush».



2. La Colombie-Britannique

Ce n’est pas pour rien que c’est la province la plus éloignée. Et ce n’est pas pour rien que tous les pouceux québécois qui partent pour y aller en reviennent.



3. Le West Edmonton Mall

Oui, c’est le plus gros centre d’achats en Amérique de Nord, mais seulement le 10e plus gros au monde. Pas fort, West Edmonton Mall. Pis même si c’est le plus gros au Canada, y a même pas de SAQ. Re-pas fort West Edmonton Mall.



4. La Nouvelle-Écosse

Le titre nous induit en erreur, car cette province n’a rien à voir avec la vraie Écosse. Les hommes n’y portent même pas de kilts.



5. Kim Mitchell

Vous vous souvenez du clip pour sa chanson «Go for a Soda»? C’est vraiment bizarre.



6. Terre-Neuve et Labrador

On aime ça les chiens, mais au point de donner un nom de race canine à une province...



7. Wayne Gretzky

Il n’était pas si bon que ça. Il trichait probablement.



8. La Saskatchewan

On ne parle pas de la chanson des Trois Accords. Celle-là on l’aime. La province, moins.



9. Le Tim Hortons

Le café n’est pas super bon. Surtout quand on ne gagne rien en déroulant le rebord.



10. Ben Mulroney

Son menton est trop gros.



11. Les Rocheuses

On ne veut pas les perdre, mais on n’y va jamais.



12. George Stroumboulopoulos

Ceux qui se vantent de dire son nom de famille sans se tromper du premier coup font semblant de l’apprécier.



13. L’Île-du-Prince-Édouard

Même avec un remake d’Anne... la maison aux pignons verts, on n’a pas plus le goût d’y aller.



14. Les Barenaked Ladies

Quand t’es pas assez drôle pour être humoriste et que t’es pas assez bon pour être musicien, tu fais comme les Barenaked Ladies.



15. Rush

On peut jamais trop répéter à quel point Rush c’est mauvais.



16. Le Manitoba

Que dire de plus.



17. Don Cherry

Si ce n’était que des ses habits, ce serait drôle. Mais il parle aussi.



18. Mordecai Richler

Ridiculiser les lois linguistiques du Québec (tout en accumulant les points Goodwin) sans même être capable de parler français, c’est quand même paradoxal.



19. L’Ontario

C’est l’fun au Wendy’s le long de la 401 une fois de temps en temps, mais on en revient.



20. Les Olympiques de 2010

Vous vous rappelez pas des Olympiques de 2010? Ça prouve notre point.



21. Les sables bitumineux

C’est bon d’en parler en mal pour se faire élire. Mais ensuite, ça devient bon d’en parler afin de rester au pouvoir.



22. Swollen Members

Ça, c’est juste non.



23. Les reprises de Coronation Street à la télévision d’état

Oui, vos taxes paient ça.



24. Les Juno Awards

Vous trouvez le gala de l’ADISQ plate? Vous n’avez pas regardé les Junos.



25. Les Gemini Awards

On vous met au défi de nommer 5 films canadiens de la dernière année.



26. Corner Gas

Ce sitcom canadien pourrait se comparer à Km/H. Mais sans Gildor Roy. Tout est dit.



27. Nickelback

Parce que... Nickelback tsé.



28. The Amazing Race Canada

C’est comme The Amazing Race... mais en moins bon



29. Canada’s got talent

C’est comme America’s got talent... mais en moins bon



30. Canadian Idol

Tsé.



31. Top Chef Canada

Ok, ça va là.



32. Le stampede de Calgary

C’est en Alberta.



33. L’Alberta

On y trouve le Stampede Calgary.



34. Le fait qu’il se soit approprié la poutine

Ne vous inquiétez pas, on ne vous volera pas votre porridge... Ce n’est pas mangeable.



35. La Ligue canadienne de Football

Une ligue qui a déjà eu deux équipes avec le même nom (les Rough Riders d’Ottawa et les RoughRiders de la Saskatchewan) mérite bien sa place ici.



36. Le Nouveau-Brunswick

Parce que c’est plate changer l’heure.



37. Bryan Adams

Même si «Cuts like a knife» et «Summer of 69» sont des bonnes tounes, il a tout gâché avec «Everything I do».



38. Lord Durham

On lui doit cette affirmation selon laquelle les Canadiens-français sont un peuple sans histoire ni littérature. Ironiquement, l’histoire et la littérature ont retenu cette citation.



39. Les Maple Leafs

L’équipe de hockey et le jambon, même combat.



40. Hart-Rouge

C’est un groupe rock d’une fratrie franco-saskatchewanaise. Il a fait autant de tort à la province que Carmen Campagne.



41. John A. Macdonald

Un alcoolique magouilleur qui a été le premier premier ministre du Canada.



42. Le scandale des commandites

Un programme pour rendre le Canada visible partout qui a permis d’enrichir une couple de compagnies amies du Parti libéral. Enough said, comme on dit à Pointe-Claire...



43. This hour has 22 minutes

22 minutes c’est encore trop long.



44. Dès que les acteurs canadiens deviennent un peu populaires, ils s’en vont faire carrière aux États.

Pensez-vous que Dan Aykroyd aurait la même carrière s’il était resté à Ottawa?



45. Mike Myers

SOMEBODY ONCE TOLD ME...



46. L’invention de la pizza hawaïenne

Encore un cas flagrant d’appropriation culturelle. Si seulement c’était bon.



47. Les loyalistes

Les loyalistes sont les citoyens britanniques qui ont fui les États-Unis après la déclaration d’Indépendance pour rester fidèles à la couronne britannique. Besoin d’en ajouter plus?



48. Porky’s

Pas besoin d’en faire une trilogie. Après le premier on avait compris.



49. Drake

Un rappeur plus doux que le papier hygiénique de marque Scotty’s.



50. Précipice à bisons Head-Smashed-In

Oui oui, c’est un vrai endroit.



51. Du lait en sac

C’est très difficile à ouvrir sans faire un «mess».



52. Rush

Oui.



53. Les polices montées

Si vous trouvez qu’un policier avec des pantalons de camouflage c’était ridicule, que dire d’un policier à cheval?



54. La déportation des Acadiens

Heureusement, certains Acadiens ont résisté. Comme les ancêtres de Roch Voisin et d’Édith Butler.



55. Des barres Nanaimo

C’est trop mou.



56. Les hippies de Vancouver

Aller cueillir des pêches l’été. BOF!



57. La Molson Canadian

On le sait tous que c’est de la Laurentide pour le Canada anglais. Mais ça ne la rend pas buvable pour autant.



58. Le rapatriement de la Constitution

30 ans plus tard, une des provinces fondatrices n’a toujours pas signé. Tant pis pour l’unité nationale.



59. La vague Orange

La vague s’est brisée sur un rocher rouge en 2015.



60. Les premiers films de David Cronenberg.

Vous avez compris... Ceux qu’il a faits quand il tournait encore au Canada.



61. Le Sénat

105 clowns.



62. Les Queues de Castor

L’aliment, pas la partie anatomique du rongeur.



63. Le «bilinguisme» dans les commerces du centre-ville de Montréal

Un bilinguisme qui se limite souvent à Bonjour/Hi!



64. Le «bilinguisme» dans les commerces d’Ottawa

Un bilinguisme qui se limite souvent à Hi!



65. Le Grand Prix du Canada

Le pire aspect de vivre à Montréal.



66. Un premier ministre n’a qu’à prendre des selfies avec sa femme pour avoir l’air progressiste.

Même avec des politiques économiques de droite, même avec le refus de réformer le mode de scrutin, même avec l’entêtement de poursuivre avec l’exploitation pétrolière.



67. Tears are not Enough

Est-ce que c’était vraiment nécessaire de faire un We are the world canadien? On ne pouvait pas juste envoyer de l’argent à l’Éthiopie directement?



68. Choclair

Vous vous souvenez de lui?



69. Classified

Un rappeur de la Nouvelle-Écosse.



70. L’émission Q sur CBC

Avant, elle était animée par un gars qu’on n’aime pas trop. Maintenant, elle est animée par un gars qu’on ne connait pas trop.



71. Sass Jordan

Quand le peak de ta carrière c’est d’avoir fait les choeurs sur une toune de Paul Piché...



72. Alanis Morissette

Impossible de passer une soirée au Karaoké sans que quelqu’un d’un peu saoul et amer nous casse les oreilles avec un de ses classiques.



73. Les forces armées canadiennes

Au moins ils ont des beaux jets maintenant.



73. Le magazine Maclean's

Champions en chef du Québec bashing (Oui, on est conscient de l’ironie. C’est ça la blague).



74. Conrad Black

Il pourrait être un méchant de James Bond.



75. Jonovision

Personne n’a besoin d’un talk-show pour ados.



76. Trailer Park Boys

On ne peut pas s’attendre d’une émission produite à Halifax.



77. Russell Peters

Malgré le fait qu’il est le 9e humoriste le mieux payé au monde, il n’est pas le 9e plus drôle.



78. Le Red Green Show

Un humoriste surtout connu pour ses blagues de Duct Tape. Oui oui.



79. Peggy’s Cove

C’est qui Peggy? C’est quoi un cove?



80. Le pont de la confédération

C’est beaucoup trop facile pour les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard d’atteindre le reste du pays. Si tu veux vivre sur une île, vis sur une île.



81. Les Blue Jays de Toronto

Go Expos.



82. Kim Campbell

La seule fois qu’un parti fédéral choisit une femme comme cheffe, on s’organise pour qu’elle se fasse ramasser à l’élection suivante en ne gardant que deux sièges.



83. L’Île de Sable

Il y a plein de chevaux sauvages mais on a pas le droit d’y aller. Évidemment. Pis ils appartenaient aux Acadiens.



84. La baie d’Hudson

La baie, pas les magasins.



85. Les magasins la Baie

Les magasins, pas la baie.



86. Le hockey en général

Ce sport est une obsession pour trop de Canadiens. Quand on pense que même Stephen Harper s’est senti obligé d’écrire un livre sur le sujet...



87. Anne Murray

Une espèce de Sylvain Cossette féminine.



88. Joe Clark

C’est pas pour rien qu’il a juste été au pouvoir 9 mois.



89. Michael Ignatieff

Il voulait taxer nos iPod. Pas fort.



90. Le Bras canadien

Il a justement coûté un bras aux contribuables.



91. Le Bouclier Canadien

Ne faites pas un grandeur nature avec ce bouclier... Il ne vous protégera pas du tout.



92. Les Cahiers Canada

Ce n’est pas vraiment utile.



93. Russ Rabagliati

Un champion de snowboard sua puff.



94. Laura Secord

À cause d’elle, on n’est pas Américains.



95. Les Territoires

Pas assez bon pour être des provinces.



96. Le CRTC

Partez-nous pas sur le CRTC.



97. Le taux de change

Magasiner en ligne est très frustrant.



98. Les dollars en pièce de monnaie

Ça passe pas mal moins bien de lancer un toonie à une danseuse.



99. Le drapeau

Il n’a pas assez de couleurs.



100. La reine

Elle vient même pas d’ici mais on y voit la face sur tout notre argent.



101. Katimavik

C’est là que les jeunes vont pour apprendre à fumer.



102. Participaction

Un mauvais jeu de mots n’incite pas à faire de l’exercice.



103. Les minutes du Patrimoine

Bin oui. Le basketball a été inventé au Canada. On le sait.



104. Peter Mansbridge

Il n’a que 260 000 abonnés sur Twitter.



105. Robert Guy-Scully

Il n’a même pas de compte Twitter.



106. Preston Manning

Un gros méchant.



107. Belinda Stronach

Une Judas.



108. Dennis Trudeau

On n’a rien à ajouter.



109. La compagnie Roots

La meilleure façon d’avoir l’air d’un touriste.



110. Feu Rob Ford

Toronto c’est plate depuis qu’il n’est plus maire.



111. Les Raptors

Les dinosaures et le basketball n’ont jamais cohabité. Ce nom d’équipe n’a aucun sens.



112. Atom Egoyan

Ce n’est pas parce qu’on comprend rien à ses films que c’est génial pour autant.



113. Avril Lavigne

I said see you l8r gurl...



114. Sum 41

Que ceux qui croient encore que ce sont des punks reçoivent la première pierre!



115. Canadian Bacon

C’est du jambon.



116. Les pubs de jus McCain avec Elvis Stojko

Sautez dans le goût.



117. Les pubs de frites McCain avec le petit gars à lunettes

Il mangeait tellement lentement. C’était frustrant.



118. The Weeknd

Ses cheveux ont déjà été bizarres.



119. Le show du premier juillet

C’est tellement plate.



120. La baie de Fundy

Une baie c’t’une baie.



121. Les bars qui ferment plus tôt dans les autres provinces que le Québec.

Boire jusqu’à trois heures, c’est totalement naturel.



122. La LCBO

C’est la seule place où trouver de l’alcool en Ontario. Pas de bières ni de vins cheaps dans les 7/11.



123. Les Irving

Une famille qui contrôle les médias dans les maritimes, mais dont on ne parle jamais.



124. Les Sénateurs d’Ottawa

Tsé, quand tu te rends en finale de circonférence, mais t’as quand même de la difficulté à remplir ton aréna.



125. Les chutes Niagara

Tellement romantique de se promener main dans la main à travers une horde de touristes qui prennent des photos pendant que tu te fais arroser.



126. Le film Driven avec Sylvester Stallone

Ça a été filmé à Toronto. Mais ça ne se déroule pas à Toronto.



127 . Terrance et Philippe dans South Park

Deux gars qui pètent toujours.



128. Kids in the hall

Le RBO des pauvres.



129. Simple Plan

On aime mieux Reset.



130. Les équipes olympiques de curling

Être les meilleurs joueurs de curling au monde n’est quand même pas intéressant.



131. Michael Bublé

Un genre de crooner fade.



132. Les castors

Ils essaient toujours de faire des barrages, on croirait Denis Coderre.



133. MuchMusic

C’est comme musique plus, mais sans Rej Laplanche.



134. Le Québec

Voulez-vous partir, voulez-vous rester? C’est pas clair.



135. Le Canadien Pacifique

Revenez-en du train. On a depuis perfectionné le transport aérien.



135. L’autoroute Transcanadienne

Revenez en des autoroutes. On a depuis perfectionné le transport aérien.



136. Air Canada

Revenez-en des avions. On va bientôt perfectionner le transport par téléportation.



137. U2

Non, ils ne sont pas canadiens. Mais ils se mêlent toujours de ce qui ne les regarde pas.



138. Donovan Bailey

Courir vite ça ne sert à rien quand tu as nulle part où aller.



139. Le système métrique

C’est trop simple.



140 Le band Metric

Dire que vous aimez ça ne fait pas de vous une personne intéressante.



141. Deadmau5

Un DJ poche avec une grosse tête de souris.



142. Fort McMurray

:(



143. L’accord du Lac Meech

Pas tout le monde était d’accord.



144. La Banque Royale

L’influence de la monarchie se fait même sentir même dans nos institutions financières.



145. Royal Canadian Air Fare

22 minutes c’est encore trop long.



146. L’huile de canola

Le canola, ça n’existe même pas.



147. Degrassi

Et la traduction française n’a pas amélioré les choses. Bien au contraire.



148. Hedley

Un groupe fondé par un perdant de Canadian Idol.



149. La série Time of Your Life.

Ouin...



150. Le Ô Canada

Une chanson qui a été composée pour des célébrations de la Saint-Jean Baptiste qui a évidemment été volée par le Canada.



