MERCILLE, Antoinette



À Montréal, le mercredi 28 juin 2017 est décédée, à l'âge de 82 ans, Antoinette Mercille.Elle laisse dans le deuil sa soeur Jacqueline (Claude) et son frère Pierre (Diane) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mardi 4 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.