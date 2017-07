FORTIN, Diane



Le 14 juin à St-Lambert, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Diane Fortin.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lise et Gisèle, ses neveux et nièces, leurs enfants ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances à la chapelle de la Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec, H3V1E7, le jeudi 6 juillet 2017 de 12h00 à 14h00, les funérailles seront célébrées à 14h00 et suivra l'inhumation.MONTRÉAL, Qc, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.com