GARNEAU née Boisvert, Yvette



Au CHSLD Les Deux-Rives, le 30 juin 2017, est décédée Mme Yvette Boisvert, native de Normandin au Lac St-Jean, mère de feu Christian, épouse de feu M. Fernand Garneau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Nicole Chassé), Joanne (Robert Bouchard), Daniel, Gilbert, Pierre-André (Micheline Poulin), Christine (Gilles) et Francine (Daniel Deschesne), ses petits-enfants Maxime, Jean-Sébastien, Emmy, Valérie, Danny, Alexandre, Caroline, Dominic, Michael et Audrey, ses arrière-petits-enfants Jade, Damien, Jacoby, Esteban, Chanel, Nelly et Michael Kelly. Elle laisse également ses deux soeurs Lucette Perreault et Gisèle Racine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon:le mercredi 5 juillet 2017 de 12h à 17h30. Une liturgie sera dite au salon à 17h.L'inhumation se fera le lendemain au Cimetière Saint-Enfant-Jésus de Pointe-aux-Trembles; prière de se rendre directement au cimetière.