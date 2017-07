NORMANDIN, Carmen



Le 4 juin, Carmen nous a quittés, entourée de sa famille et amis, soignée avec dévouement et empathie par les intervenants de la Maison Source Bleue.Elle était la fille de Marie-Berthe Beauregard et de Jean-Marie Normandin, la soeur de Claude, Pierre, Claudine et Pierrette ainsi que feu Nicole et feu Germain, la belle-soeur de Pierrette Trudeau, Andrée Raymond et Guy Crevier et la tante aimante de nombreux nièces et neveux.Selon sa volonté, son corps a été remis à l'Université McGill à des fins de recherche, par souci des générations futures.La famille immédiate se réunira à une date ultérieure au cimetière de Rougemont.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à: Maison de soins palliatifs La Source Bleue, 1130 rue Montbrun, Boucherville, Qc J4B 8W6.