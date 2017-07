SALLAM, Henri



À Montréal, le 21 juin 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé Henri Sallam, époux de feu Thérèse Desjardins.Il laisse dans le deuil ses enfants Patrice (Louise), Marc (Lynne) et Martine (Paul), ses petits-enfants: Valérie, Alexandre, Marie-Soleil, Laurence, Kamylle, sa soeur Rose Imbert, ses beaux-frères et belles-soeurs, son amie Claire Fortier Riendeau ainsi qu'autre parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 juillet 2017 de 16h à 20h au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréal,suivra un témoignage de famille à 20h au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur ou à la Société canadienne du cancer.