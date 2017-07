LEVESQUE, Serge



Le 23 juin 2017, à l'âge de 52 ans, est décédé Serge Levesque.Il laisse dans le deuil sa compagne Nancy, sa fille Kristina, son fils Danny, ses petits-enfants Carolanne, Denis, Tommy, William, Isaac, Lyvia et Liam; également ses frères et soeurs: Jean-Noël (Marie), Rosaire, Gaetan (Chantal), Emmanuel, Ernest, Patrick (Diane), Diane (François), Ida et Gaetanne; ainsi que tous ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 juillet 2017 de 14h à 17h et 19h à 21h et lundi à compter de 9h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1750 Notre-Dame, Lachinesuivi des funéraires à 10h30 en l'église Saints-Anges de Lachine.