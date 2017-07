BERGERON (née Roger), Marie



Le 27 juin, à l'âge de 83 ans, est décédée Marie Roger, épouse de feu Lionel Bergeron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Jon), Pierre et Sylvie (Daniel), ses petits-enfants Daniel, Véronique et Valérie, ses dix arrière-petits-enfants, son frère Paul (Gemma), ses soeurs Gisèle (Onil) et Lise (Guy) ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 8 juillet de 14h à 18h à:505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 18h, en la chapelle de la résidence funéraire.