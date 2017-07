FRASER DION, Pierrette



Au Centre hospitalier de Joliette, le 24 juin 2017, est décédée à l’âge de 85 ans, Mme Pierrette Dion, épouse de feu M. Gilles Fraser, fille de feu M. Joseph Dion et feu Mme Joséphine Beaulieu, demeurant à St-Gabriel-de-Brandon, autrefois rue Elsdale à Montréal.Elle laisse dans le deuil son fils Raymond Fraser, sa fille Claudine Fraser (Guy Grandchamp), sa petite-fille Sarah Fraser, son beau-frère Gaston Fraser (Jeannine Simard), plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et tous les membres des familles Dion, Beaulieu et Fraser ainsi que les amis du monde de la moto. Le port de vos vestes (couleurs) serait apprécié et bienvenu par Mammy Blues.La famille recevra les condoléances le mercredi 5 juillet 2017 de 13h à 22h au6825, RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉALUne cérémonie aura lieu en la chapelle du complexe le jeudi 6 juillet 2017 à 11h, et de là au cimetière Le Repos St-François d’Assise. Jeudi salon ouvert dès 9h.Les services professionnels ont été confiés à la:JEAN FLEURY & FILS LTÉE195, RUE NOTRE-DAME OUESTTROIS-PISTOLESLa famille remercie du fond du coeur l’équipe des soins à domicile du CLSC de St-Gabriel ainsi que Mme Manon Gravel pour leur dévouement, leur bienveillance, leur affection et leurs bons soins à l’égard de notre mère.