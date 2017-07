BERNIER, Jean



Dans la ville d’Antananarivo à Madagascar, le 11 juin 2017, à l’âge de 67 ans, est décédé M. Jean Bernier, de Joliette. Il était l’époux de Claire Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils Félix et Émile, ses soeurs Lisette, Liliane et Nicole, sa belle-mère Roberte Dufour, son beau-frère Réjean Tremblay (France Poirier), sa belle-soeur Céline Tremblay, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de M. Bernier vous accueillera le mardi 4 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h et mercredi à compter de 9h au:1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comLe service aura lieu le mercredi 5 juillet à 11h, en l'église du Christ-Roi 330 Papineau, Joliette.