LAPLANTE, Normand



À Repentigny, le 28 juin 2017, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Normand Laplante.Il laisse dans le deuil son épouse adorée Noëlla Nadeau et sa précieuse fille Anik (Jonathan Boisvert), ses petits-enfants Carolanne, Simon et Vincent, ses frères et soeurs Gaétan, Nicole, Lise (François Chauvette), Richard (Diane Dusablon), Michelle (Adélard Ethier) et Christian, ses beaux-frères et belles-soeurs Jean-Marie (Carmen Kenedy), Henri-Louis (Alphonsine Fleurie), Lucien (Louise Blanchet), Maurice, Raoul et Nicole Nadeau (Michel Bolduc) et Yolande Côté ainsi que ses parents et amis.Un merci spécial au personnel du CLSC de Lanaudière pour leur merveilleux soutien et les soins exceptionnels qui furent prodigués à la maison.Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.www.fqc.qc.caLa famille recevra les condoléances le samedi 8 juillet de 14h à 17h30. Les funérailles suivront à 17h30 en la chapelle du complexe funéraire