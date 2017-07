MONTIGNY, Jacqueline



À Verdun, le 19 juin 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Jacqueline Montigny.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (André) et Dominic (Mylène), sa petite-fille adorée Cristiane et ses petits-fils Steve et Félix; son ex-époux François Mikhaïl, ses soeurs Johanne, Louise, Huguette, Nicole, Micheline et Pauline ainsi que son frère Daniel, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La célébration aura lieu, en présence des cendres, le samedi 8 juillet à 10h en l'église Sainte-Catherine-Labouré, 441 rue Trudeau, Lasalle, H8R 3C3. L'inhumation suivra à 11h30 au Cimetière Catholique de Lachine, 2360, rue Provost, Lachine.