FORTIN (née Beaudriault)

Solange



À Ste-Thérèse, le 18 juin 2017, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Solange Beaudriault, épouse de feu Réal Fortin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Patrice), Roger (Marjo) et Michel (Johanne), ses petits-fils Keven et Marc-André ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC, J7R 1Y2Tél. 514-871-2020 www.dignitequebec.comle samedi 8 juillet de 10h à 13h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 12h30 au salon funéraire.