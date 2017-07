ETHIER, Jacqueline

(née Crevier)



De Sainte-Thérèse, le 27 juin 2017, à l’âge de 79 ans, est décédée Mme Jacqueline Crevier, épouse de feu Léo Ethier.Elle laisse dans le deuil son fils Patrick (Johanne) et Marlène, ses soeurs Huguette (Kurt) et Nicole (Réal), ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 8 juillet dès 9h au:105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 11h en l’église de Sainte-Thérèse d’Avila, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.