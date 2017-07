Des brèches à colmater

Peu enclin à embaucher des joueurs autonomes à l’ouverture du marché, Marc Bergevin a réalisé un coup fumant, l’an dernier, en convainquant Alexander Radulov de se joindre à sa formation. Un an plus tard, il se retrouve au même point. Il accuse peut-être même un recul.

La perte d’Alexeï Emelin aux mains des Golden Knights de Vegas et les dossiers incertains de Radulov, d’Andreï Markov et d’Alex Galchenyuk laissent entrevoir plusieurs brèches à colmater dans la formation du Tricolore. Et ce, malgré l’acquisition de Jonathan Drouin.

Par conséquent, comme la grande majorité de ses homologues, Marc Bergevin sera à la recherche d’un joueur de centre et de défenseurs. Le problème, c’est que l’offre sera plutôt mince. La surenchère risque donc de permettre à des joueurs de milieu de peloton de faire sauter la banque.

Or, la marge de manœuvre du directeur général du Canadien n’est pas si confortable. Des 21 M$ qu’il lui reste sous le plafond salarial, Bergevin doit penser à en garder une dizaine pour Carey Price, avec qui les négociations pour une prochaine entente devraient s’amorcer dans les semaines à venir.

Alexander Radulov

Ailier droit | 30 ans

5,75 M$

Radulov avait choisi le Canadien, car il était persuadé que le marché montréalais lui offrirait les outils pour redorer son image. Il avait vu juste. Maintenant, il est à la recherche d’un contrat à long terme. L’équipe qui accepterait de l’embaucher pour six saisons pourrait regretter les trois dernières.

Sam Gagner

Centre | 27 ans

650 000 $

Gagner a connu un regain de vie à sa seule saison à Columbus. Sa récolte de 50 points, dont 18 buts, est la meilleure de ses dix campagnes dans la LNH. Avons-nous assisté à l’éclosion tant attendue ou ne s’agit-il que d’un soubresaut ?

Martin Hanzal

Centre | 30 ans

3,1 M$

Le colosse de 6 pieds, 6 pouces est l’un de ceux qui risquent de profiter de la folie du 1er juillet. D’ailleurs, le Wild a sans doute regretté d’avoir échangé son choix de premier tour du dernier repêchage en retour de ses services, à l’approche de la date limite des transactions.

Joe Thornton

Centre | 37 ans

6,75 M$

Une douzaine d’équipes, dont le Canadien, se seraient montrées intéressées aux services du vétéran. Passeur hors pair, Thornton a considérablement ralenti au cours des dernières saisons. L’opération qu’il a subie au genou gauche, en avril, n’a rien pour l’aider.

Nick Bonino

Centre | 29 ans

1,9 M$

Le joueur de centre a visité les charmes de la métropole cette semaine. Double champion de la coupe Stanley, Bonino est ce type de joueur de caractère qu’affectionne Marc Bergevin. Il a été capable de faire produire Phil Kessel tout en étant très responsable défensivement.

Kevin Shattenkirk

Défenseur droitier | 28 ans

4,25 M$

Acquis par les Capitals à la date limite des transactions, il sera possiblement le défenseur le plus recherché de cette cuvée. On s’attend à le voir empocher un total de près de 48 M$ pour les sept prochaines saisons. À ce prix-là, on peut l’oublier avec le Canadien.

Justin Williams

Ailier droit | 35 ans

3,25 M$

Le Canadien avait tendu une perche de son côté il y a deux étés, mais il estimait que ses chances de remporter une autre coupe Stanley étaient plus grandes avec les Capitals de Washington. Excellent leader, il trouve encore le moyen de marquer une vingtaine de buts par saison. Cependant, si son objectif est toujours le même, il risque une fois de plus d’ignorer les coups de fil de Bergevin.

Karl Alzner

Défenseur gaucher | 28 ans

2,8 M$

Le Canadien s’intéresse à Alzner et celui-ci s’intéresse à Montréal. Ça semble être un match parfait. Cependant, les Jets, les Canucks et les Hawks seraient également dans le décor. Il n’a jamais inscrit plus de 21 points en une saison. Sa contribution serait plus défensive.

François Beauchemin

Défenseur gaucher | 37 ans

4,5 M$

Pour faire de la place sous son plafond salarial, l’Avalanche du Colorado a procédé au rachat de sa dernière année de contrat. Si le Sorelois choisit de poursuivre sa carrière pour au moins une autre saison, il serait sans doute prêt à accepter une entente moins lucrative.

Trevor Daley

Défenseur gaucher | 33 ans

3,3 M$

Près d’une dizaine de formations aimeraient attirear le défenseur. Les Bruins et les Red Wings seraient dans la course. Il s’est bâti une belle réputation depuis son arrivée à Pittsburgh en décembre 2015.