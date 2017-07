GAUTHIER, Charles-Eugène



À St-Jérôme, le 23 juin 2017, est décédé à l’âge de 69 ans, M. Charles-Eugène Gauthier, fils de feu M. Gérard Gauthier et de feu Mme Laurette M. Gauthier. Il était un ancien commis de l’épicerie Gauthier au Lac Alouette.Auprès de ses parents et de sa soeur Thérèse, il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur Germain, Françoise, Ghislain, Gérald et Jean-Marie, sa tante Thérèse Meilleur, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 7 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 8 juillet, jour des funérailles, à compter de 9h au salon de la400, PLACE DU CURÉ-LABELLEST-JÉRÔME J7Z5L3Les funérailles seront célébrées en la Cathédrale à 11h.