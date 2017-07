Fête du Canada: Montréal et Ottawa célébreront en grande pompe

MONTRÉAL – La fête du Canada sera célébrée en grande pompe, samedi, et comme partout ailleurs au pays, Montréal et Ottawa seront vêtues de rouge et de blanc pour l’occasion.

De nombreux artistes célébreront les 150 ans du Canada, jusqu’au 2 juillet, tel que le Cirque du Soleil, Marie-Mai, Louis-Jean Cormier, Lisa Leblanc, Walk off the Earth, Dean Brody, Mike Tompkins ou encore le chanteur Bono et le guitariste The Edge qui interpréteront une seule chanson.