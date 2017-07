DESCHÊNES, Marcel



À Montréal, le 22 juin 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Marcel Deschesnes, époux de Mme Françoise Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Ginette, son fils Serge (Martine Chardon), sa petite-fille Mégane Quevillon-Deschesnes, son frère Claude, ses soeurs Nicole (Gaetano) et Françoise, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 7 juillet 2017 de 19h à 22h et samedi de 9h30 à 11h au:DES TREMBLES15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1(514) 498-7682