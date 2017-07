Froese, Holland, Taormina: des munitions pour le Rocket

Le Rocket de Laval a l’intention d’entourer ses jeunes joueurs par de bons vétérans. Marc Bergevin a offert quelques candidats pour la nouvelle équipe de Sylvain Lefebvre et de Larry Carrière avec les signatures des attaquants Peter Holland, Byron Froese et du défenseur Matt Taormina.



Holland, Froese et Taormina rêveront tous d’un poste avec le Canadien, mais ils risquent fort de se retrouver sur l’autre île, à Laval. Les trois joueurs ont paraphé des ententes de deux ans à deux volets, mais Holland et Froese gagneront un salaire uniquement de la LNH pour la deuxième année.



À court terme, ils partagent la même ambition, soit de mêler les cartes au prochain camp du CH.



«Je n’ai pas eu la meilleure saison l’an dernier, a dit Holland. Je me concentre sur mon entraînement estival, je veux arriver au sommet de ma forme. J’ai joué dans la LNH au cours des trois dernières saisons et je souhaite y rester.»



Holland, un centre de 26 ans de 6 pi 2 po, a porté les couleurs des Maple Leafs et des Coyotes l’an dernier. En 48 matchs dans la LNH la saison dernière, il a obtenu 12 points (5 buts, 7 passes).



«Les Leafs comptaient sur plusieurs jeunes et je me suis retrouvé un peu coincé, a-t-il rappelé. Il y avait Matthews, Marner, Nylander...Ensuite, j’étais content d’obtenir une nouvelle chance en Arizona. Mais je n’ai pas apprécié l’aspect mental, ça pesait lourd sur moi. J’espère rebâtir ma carrière avec le CH.»



Deux anciens du Crunch



À leur dernière saison à St-John’s, les IceCaps ont subi l’élimination au premier tour des séries contre le Crunch de Syracuse, l’équipe-école du Lightning de Tampa Bay, dirigée par Benoît Groulx. Froese et Taormina jouaient pour le Crunch.



«Mon principal objectif est de jouer pour le Canadien à Montréal, c’est là que tout le monde veut être, a souligné Froese. Mais le fait que Laval soit près de Montréal, ce sera excitant là aussi.»



Froese a joué six matchs dans la LNH l’an dernier, deux avec les Leafs et quatre avec le Lightning. Il a connu de bonnes séries dans la Ligue américaine avec 13 points en 22 rencontres.



Dans le cas de Taormina, le CH a ajouté un défenseur offensif à son organisation. L’Américain de 30 ans a gravé son nom sur le trophée Eddie-Shore, décerné au meilleur défenseur dans la Ligue américaine. Il a terminé l’année avec 60 points (15 buts, 45 passes) en 70 rencontres. Il a maintenu un aussi bon rythme en séries avec le Crunch avec 20 points (5 buts, 15 passes) en 22 matchs.



Malgré de très bonnes statistiques dans la AHL, Taormina n’a joué que 59 matchs dans la LNH depuis ses débuts chez les pros en 2009.



«Je vise encore la LNH, j’aimerais créer une surprise au camp, a-t-il affirmé. J’espère encore une chance au niveau de la LNH. J’espère obtenir cette chance.»

S’il ne joue pas à Montréal, Taormina pourra servir de mentor à un jeune défenseur comme Noah Juulsen avec le Rocket.