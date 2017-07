Giovanni Apollo ne digère pas le beigne à la poutine

Le chroniqueur culinaire Giovanni Apollo en avait long à dire sur le beigne à la poutine que Tim Hortons a conçu dans le cadre du 150e anniversaire du Canada et qui est offert uniquement dans quelques restaurants aux États-Unis.

À LIRE AUSSI : Tim Hortons offrira un beigne à la poutine

Le chef culinaire était avec l’animateur François Gagnon à l’émission Week-end extra sur les ondes du 98,5, samedi matin.

Voici quelques citations.

«Ça m’insulte!»

«Déjà l’histoire de promouvoir le Canada avec un truc aussi insignifiant qu’un beigne, une patate qui n’en n’est pas une, un fromage qui n’en n’est pas un et une sauce à poutine qui n’en n’est pas une... Ça me gosse solidement.»

«Je ne comprends pas pourquoi on n’a pas assez de fierté pour dire que la gastronomie canadienne ou québécoise se discute autour d’une poutine. Et si tu dis que c’est ça, la gastronomie, faisons-là comme du monde! Faisons de vraies patates, des vraies sauces à poutine, pas de la sauce à hot-chicken, de la sauce barbecue, de la sauce thermonucléaire...»

«Dans ma tête je me dis, jamais j’irais goûter ça. Jamais je ne mettrais une cenne pour goûter ça. [...] Un beigne sucré plein d’huile avec une fausse frite qui est faite avec de la purée ventilée, une sauce qui n’a rien d’un fond de veau puis un fromage qui n’a rien d’un fromage. Pourquoi j’irais mettre ça dans ma gueule? Je ne comprends pas.»

«Ça me gosse un peu qu’on en fasse l’apologie au Québec. Je ne veux pas jouer la vierge offensée là, mais lâchez ma poutine tranquille. Arrêtez de mettre un paquet de cochonnerie là-dessus et arrêtez d’identifier ça comme un met national canadien.»

«Quand tu regardes qu’il y a des pays qui se battent pour garder leur identité culinaire dans le patrimoine immatériel de l’UNESCO et qu’au Canada on règle le 150e [anniversaire du Canada] avec un beigne américain...»

«On a plein d’agriculteurs, on a plein de producteurs qui se battent pour avoir une vraie identité sur un produit cible, un produit unique, élitiste, qui fait une belle promotion à travers le monde et nous on règle ça en disant : "pour le 150e ; une Labatt 150 et un beigne pourri avec des frites molles."»

«Quand je vais à l’extérieur du pays et que je dis que je viens du Canada ou du Québec, je suis comme Jésus de Nazareth. On me parle de l’érable, on me parle de la baie d’argousier, on me parle du homard, on me parle de la mactre de Stimpson, on me parle de tellement de trucs et de produits qui sont incroyables.»

On ne lui parle pas de poutine?

«C’est assez rare, c’est plutôt arbitraire ou c’est souvent sous une note d’humour parce que c’est difficile à comprendre une poutine. C’est un peu dur à comprendre que quelqu’un a mis une frite gorgée de sauce avec du fromage «squish-squish» dessus. Je suis d’accord que c’est bon, mais c’est bon si on lui garde ses lettres de noblesse. Quand tu commences à mettre un paquet de trucs dessus, ça pas de sens.»