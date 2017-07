Hercules débarque à Montréal

L’acteur américain Kevin Sorbo, héros de la télésérie Hercules: The Legendary Journeys, passera le prochain week-end dans la métropole pour le Comiccon de Montréal. Au menu: photo, autographes... et golf.

«Mais c’est vrai que, à un certain moment, on a déclassé Baywatch en devenant l’émission la plus écoutée au monde. Je connais beaucoup d’acteurs qui voudraient avoir ce problème», poursuit-il, joint par téléphone à Knoxville, au Tennessee, où il prenait part à une autre convention la semaine dernière.

Il est vrai que l’émission Hercules: The Legendary Journeys a eu, à l’époque, un succès considérable. Diffusée dans plus de 45 pays et territoires de 1995 à 1999, la série a non seulement propulsé la carrière de Kevin Sorbo, mais en a également fait un sexe-symbole.