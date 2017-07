«Il me fallait un plan B»

Si vous vous rendez sur la Rive-Sud de Montréal, il se peut bien que vous tombiez sur une pancarte Re/Max d’Audrey de Montigny. Depuis plus de six ans, la femme de 31 ans travaille à temps plein à vendre des maisons. Photo courtoisie Audrey De Montigny « J’ai toujours été passionnée de maisons, de décoration, de staging, dit-elle. C’est mon conjoint qui m’a initiée à ça. Il est entrepreneur général dans la construction depuis plusieurs années. J’ai commencé ­tranquillement là-dedans et c’est ­devenu mon métier à temps plein. »

« Un rêve de princesse »

Au tournant de 2010, Audrey de Montigny s’est rendue à l’évidence qu’une carrière de chanteuse n’était plus viable. Après avoir surfé sur la vague de Canadian Idol pendant quelques années, elle peinait à être engagée pour donner des spectacles.

« Je n’ai aucune idée pourquoi ça n’a plus marché, dit-elle. Après le concours, ça allait super bien. Je vivais un rêve de princesse. Mais ce n’est pas juste une question de talent, c’est aussi une question de gérance. Il faut avoir les bons contacts, avoir quelqu’un qui peut te propulser au-delà... Et c’est une question de timing aussi. »

Son père comme gérant Photo d'archives À l’époque, son père avait décidé de prendre sa carrière en main. Il était même allé jusqu’à hypothéquer sa maison. N’est-ce pas un peu ironique qu’Audrey travaille aujourd’hui à vendre des maisons?

« C’est vrai! dit-elle en riant. Absolument. Mon père a vraiment tout donné. J’ai une super belle relation avec lui aujourd’hui. Mais c’est sûr qu’il y a eu des petits moments de questionnement à se demander si c’était la ­meilleure personne pour s’occuper de moi. Ce n’était peut-être pas la ­meilleure décision à l’époque. » Photo d'archives Son père a-t-il eu un sentiment d’échec lorsque sa carrière n’a pas pris son envol après le troisième album? « C’est sûr, répond Audrey. Il ne faut pas se le cacher, c’en était un [échec]. Ça avait super bien fonctionné et, tout à coup, on n’entendait plus parler de moi. J’ai eu un petit moment sombre après ça. Mon père a aussi été déçu de ça. Mais avec le recul, on a appris des choses. »

Une bière avec Alice Cooper

Même si elle affirme être pleinement heureuse dans sa carrière d’agente immobilière, Audrey de Montigny ­admet qu’elle aurait tout de même aimé pouvoir continuer dans le milieu de la musique.

« J’ai toujours eu la passion de la musique. C’est sûr que j’aurais aimé en faire une carrière, pouvoir vivre de ça. [...] Le milieu artistique est éphémère. C’est un très beau métier, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. C’est pour ça qu’il faut en profiter pleinement quand on est là-dedans. »

Et en profiter, Audrey de Montigny l’a fait amplement, à sa sortie de Canadian Idol. Les yeux brillants, elle énumère des moments quasi irréels qu’elle a vécus alors qu’elle n’avait que 17 ou 18 ans.

« J’ai vu des gens que je n’aurais jamais pu rencontrer si je n’avais pas fait partie de ce milieu-là. Pour moi, c’est très hot, ce que j’ai fait! Il y a deux façons de le voir : être déprimée parce que ça n’a pas marché ou être reconnaissante de ce que j’ai fait. J’ai juste 31 ans, j’ai deux enfants [d’un an et trois ans] et, à 18 ans, je prenais une bière avec Alice Cooper! J’ai aussi vu P!nk, Mariah Carey, Céline Dion et Bono. J’ai rencontré des gens extraordinaires­­­. C’est une expérience de vie qui m’a fait grandir. »

Faire ses preuves Photo d'archives Aujourd’hui, dans sa carrière d’agente immobilière, Audrey de Montigny se fait encore reconnaître régulièrement. « Il y a encore des gens qui me reconnaissent parce que j’ai fait un concours en 2003. Je n’en reviens pas! C’est tellement valorisant, ça me remplit d’amour chaque fois. »