Incursion dans le refuge créatif du Cirque Alfonse

Dans les semaines précédant la première représentation de sa toute nouvelle création Tabarnak, le Cirque Alfonse a accueilli Le Journal sur la terre familiale des Carabinier Lépine. Le lieu, quasi sacré pour ses membres, abrite la fameuse grange dans laquelle est né Timber!, spectacle qui a permis à la compagnie de se forger une belle renommée, sur la scène internationale.

Il nous aura fallu presque deux heures, depuis Montréal, pour nous rendre jusqu’au repère du Cirque Alfonse, situé à Saint-Alphonse-Rodriguez, petite municipalité de Lanaudière. Après avoir sonné à la bonne adresse, mais du mauvais côté du lac Long, nous avons finalement pu mettre les pieds sur le magnifique terrain qui a vu grandir Antoine et Julie Carabinier Lépine, deux des acrobates de la compagnie.

Au loin, la maison familiale, où vivent toujours Alain Carabinier et Louise Lépine, les parents d’Antoine et Julie (le public a pu voir Alain sur scène avec la bande dans La Brunante et Timber!). Puis, à notre droite, la fameuse grange dans laquelle s’évertuent les membres d’Alfonse, qui en a fait leur principal lieu de création.

Premier constat, tout semble neuf et particulièrement bien adapté à la réalité des artistes de cirque, qui ont besoin d’espace et de hauteur pour s’entraîner. «La grange d’origine a brûlé il y a deux ans, nous a expliqué l’acrobate Geneviève Morin. C’était malheureux comme événement, mais nous en avons profité pour construire quelque chose qui était mieux adapté à nos besoins.»

Sur les murs, on retrouve des affiches de spectacles passés, des articles de journaux, mais aussi plusieurs photos de famille, signe que les membres du Cirque Alfonse forment un clan soudé. Alors que Geneviève Morin et Jonathan Casaubon sont respectivement en couple avec Antoine et Julie, Jean-Philippe Cuerrier a connu Antoine à l’École nationale de cirque, il y a de cela plusieurs années. Quant à Nicolas Pulka, il en est à sa première création, avec la troupe.

S’isoler

La création d’un spectacle, pour le Cirque Alfonse, est une entreprise que l’on pourrait qualifier d’intense et de fusionnelle, pour ses membres. Alors qu’à l’époque de Timber!, tous les artistes dormaient dans la maison d’Alain et Louise, aujourd’hui, ils se réfugient plutôt chez Julie et Jonathan, qui ont une propriété à Sainte-Béatrix, municipalité voisine.

«En ce moment, sur son terrain, il y a un Westfalia, a raconté Antoine Carabinier Lépine, le directeur artistique de la compagnie. Gen et moi, nous nous sommes acheté une caravane. C’est assez grand, donc ça peut être relaxe. Chacun a son petit coin.»

«Ce qui est bien, avec cette façon de faire, c’est qu’il n’y a pas d’élément perturbateur, a-t-il ajouté. Si tu rentres à Montréal, tu décroches. Là, le soir, on est ensemble, on joue de la musique, on parle du show. Ça fait une différence, en fin de compte.»

Les numéros que les spectateurs se mettront sous la dent à la TOHU, dans quelques jours, ont tous été conçus récemment, puisque les artistes ne peuvent pas investir la grange durant l’hiver, celle-ci n’étant pas isolée (c’est pour cette raison qu’ils n’y ont pas créé Barbu, leur dernier spectacle).

«Nous voulions créer des numéros dans lesquels nous essayons des choses auxquelles nous n’avions pratiquement jamais touché», a souligné Antoine, qui promet un spectacle très «physique».

«Nous n’avions jamais fait de balançoire russe ou de perche, avant. Ce sont des choses que nous avons développées depuis que nous sommes en création, donc depuis deux mois et demi. Nous avons fait du 9 à 5 durant deux mois et demi, non-stop! C’est assez intense.»

Malgré le printemps froid qui s’est bien fait sentir dans la grange, l’artiste estime que les choses se sont plutôt bien déroulées, durant cette retraite créative.

«En cirque, ça fait des années qu’on travaille ensemble. On connaît nos corps. On sait comment l’autre va réagir, et ça, c’est quelque chose d’unique, quelque part. On se fait confiance directement, il n’y a pas de questionnement.»

Inspiration bénie

La conception de Tabarnak s’est amorcée bien avant que les artistes se retrouvent à Saint-Alphonse-Rodriguez, au printemps. En effet, les discussions avec le metteur en scène Alain Francœur, fidèle à la compagnie depuis que cette dernière a vu le jour, ont débuté il y a plus d’un an. À ce moment-là, une seule chose était claire, aux yeux de ses membres.

«Le Cirque Alfonse a une couleur très traditionnelle, ancrée dans nos racines québécoises, a expliqué Antoine Carabinier Lépine. Nous ne voulions pas déroger de ça.»

C’est après avoir vu leur projet de tourner dans des églises tomber à l’eau, pour des raisons de logistique, que les artistes ont eu l’idée d’explorer ce lieu symbolique, à travers leur nouvelle création.

«Nous nous sommes demandé pourquoi une église, c’est si important. Il y a des démolitions, mais en même temps, même si les gens n’y vont plus, ils s’accrochent à ça, a souligné Alain Francœur. C’est comme un espace de culture. Ça fait partie d’un passé. Nous, ce qui nous intéressait, c’était de toucher à ça, à cet espace de rassemblement, de communion avec les gens.»

Couleur unique

La musique, une fois de plus, occupera une place importante dans ce spectacle, qui a été créé comme un «concert rock» comprenant 14 tableaux distincts. C’est David Simard, un ami de longue date d’Antoine, qui a composé les pièces qui les habilleront. Sur scène, il sera accompagné de Josianne Laporte et de Guillaume Turcotte, un petit nouveau au sein d’Alfonse.

«Depuis nos débuts, c’est une couleur que nous avons et que nous ne voulons pas perdre, a dit Antoine. Ça amène tellement plus au spectacle, d’avoir les musiciens sur scène avec nous. On les suit; ils nous suivent; on joue de la musique avec eux; ils participent au spectacle... Tout le monde sait faire plusieurs disciplines. Nous sommes neuf, sur scène, ça peut paraître beaucoup, mais c’est très peu, en fait.»

Avenir

Malgré le succès remporté avec ses deux dernières créations, à l’international (Timber! a été présenté à 250 reprises dans 13 pays et la tournée de Barbu se poursuivra en Europe, dans les prochains mois), la compagnie compte bien demeurer une entreprise «familiale». Il n’est pas question pour elle, donc, de rouler deux spectacles en même temps avec deux troupes différentes pour satisfaire certains agents.

«Nous voulons être sur scène. Nous ne ­voulons pas gérer une compagnie ou gérer des projets, a expliqué Antoine. C’est notre vision des choses. Quand nous sommes en ­tournée, c’est nous qui gérons les choses. Nous sommes vraiment autonomes. C’est ce que nous voulons garder, avec le Cirque ­Alfonse. Nous ne voulons pas devenir le Cirque du Soleil, disons.»

► Tabarnak sera présenté à la TOHU du 5 au 11 juillet, dans le cadre de Montréal ­complètement cirque. Plus de détails concernant le Cirque Alfonse à l’adresse cirquealfonse.com.