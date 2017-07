Kevin Shattenkirk s’en irait chez les Rangers

Le défenseur Kevin Shattenkirk aurait accepté une offre des Rangers de New York, samedi, à l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale.

Le choix de premier tour de l’Avalanche du Colorado en 2007 toucherait en moyenne 6,65 millions $ au cours des quatre prochaines campagnes, selon divers médias, dont le réseau TSN.

L’hiver dernier, les «Blueshirts» étaient pressentis pour mettre la main sur Shattenkirk lorsque celui-ci évoluait avec les Blues de St. Louis. Toutefois, il a été échangé aux Capitals de Washington le 27 février.

Le droitier a amassé 13 buts et 43 mentions d’aide pour 56 points en 80 rencontres en 2016-2017, maintenant un différentiel de -7. Il a ajouté six points, dont un filet, en 13 matchs éliminatoires.

Natif de New Rochelle, dans l’État de New York, l’arrière a amassé 68 buts et 230 aides pour 298 points en 490 parties en carrière.