La pluie vient saboter le début de la saison des terrasses

Le temps pluvieux du mois de juin a été catastrophique pour plusieurs tenanciers de bars et restaurateurs, dont certains ont vu leur chiffre d’affaires fondre de 50 %.

« C’est probablement le pire début de saison que j’ai vu de toute ma carrière », dit le président de l’Union des restaurateurs du Québec, Peter Sergakis.

L’immense terrasse située sur le toit de son bar de la rue Saint-Catherine, le Complexe Sky, était complètement vide hier alors que des employés s’activaient à essuyer les tables et les chaises placées sur le trottoir devant l’établissement.

« Normalement, un 1er juillet comme ça, avec les feux d’artifice, il y aurait eu 400 personnes, mais là, je ne sais même pas si je fais rentrer mes serveurs ce soir parce qu’on annonce encore de la pluie », explique-t-il.

Terrasses fermées

« C’est bien les terrasses, mais il suffit qu’il pleuve 15 minutes deux fois par jour et elles restent fermées », ajoute-t-il.

Comme beaucoup d’autres restaurateurs et tenanciers de bars, le temps très pluvieux du mois de juin a eu un impact majeur sur leurs chiffres d’affaires.

La défaite hâtive du Canadien en séries éliminatoires a aussi enlevé une raison de fêter aux Québécois.

Le propriétaire du restaurant le Toro Rosse sur la rue Sainte-Catherine, Antonio Kelada, explique que sa terrasse est restée fermée presque la moitié du temps en juin à cause du temps pluvieux.

Revenus en chute

« La Ville ne veut pas non plus qu’on installe un toit, ils acceptent seulement les petits parasols », explique-t-il en ajoutant que son chiffre d’affaires a diminué de moitié par rapport à la normale.

La situation n’est pas si dramatique pour le directeur du Bistro Boris de la rue McGill, Benjamin Gil, mais il estime tout de même que les revenus de son restaurant ont chuté d’environ 20 à 25 % ce mois-ci.

« Ça a vraiment été catastrophique avec le temps froid et la pluie », dit-il. Les gens appellent pour réserver et ils demandent à être à l’intérieur. Or, la spécificité de notre établissement c’est justement notre grande terrasse. »

Comme de fait, lors du passage du Journal, la grande majorité des places située à l’écart du toit du restaurant étaient vides.

Les employés écopent

« Je voulais engager quatre serveurs de plus, mais je repousse sans cesse ce moment, car je ne sais pas si je vais avoir assez d’ouvrage pour eux », dit M. Gil.

De son côté, Peter Sergakis affirme que sur les 125 employés qui travaillent à temps plein normalement, seulement 30 ont un horaire régulier depuis le début de l’été.

« C’est un cercle vicieux parce qu’ils ne font pas d’argent, alors ils ne consomment pas au bar et c’est eux qui mettent l’ambiance. Donc on se retrouve avec des soirées plus tranquille », dit-il.

Le temps chaud et sec de retour

Le mois de juin aura été marqué par des averses à répétition, mais le temps chaud et sec devrait être de retour d’ici la fin de la première semaine de juillet, indiquent des météorologues.

Avec près de 135 mm de pluie, le mois de juin aura dépassé de loin la moyenne annuelle de 80 mm, précise le météorologue Gilles Brien.

Le printemps particulièrement pluvieux qui a provoqué les inondations les plus importantes de l’histoire du Québec pourrait être à la source de ce début d’été maussade, explique-t-il.

Sols gorgés d’eau

« Les sols sont gorgés d’eau, ce qui fait en sorte que la condensation vient créer des nuages plus puissants et surtout plus fréquents, dit M. Brien. Aussitôt que vous avez du soleil, vous fabriquez des nuages et des averses. »

Selon le météorologue d’Environnement Canada Simon Legault, il s’agit toutefois d’un phénomène courant, même si, « globalement », le mois de juin 2017 aura été plus pluvieux que la moyenne.

« Le mois de juin, c’est une lutte entre le chaud et le froid, explique Simon Legault. L’air est brassé par des courants d’air frais qui descendent du Nord québécois, ce qui peut créer des orages. »

Mais « globalement », en juin, les précipitations ont été plus importantes que la moyenne, précise-t-il.

Car ce qui aura marqué le mois de juin, c’est bien la persistance du temps pluvieux et froid.

« Toutes les 48 h à peu près, nous avions droit à des précipitations, c’est vraiment quelque chose de particulier », dit Gilles Brien.

Beau temps à venir

Les prévisions pour la prochaine semaine sont toutefois encourageantes, selon Simon Legault.

« On devrait constater un changement dans l’orientation de la météo au cours des prochains jours », dit-il.

« On ne peut pas vraiment parler d’un début d’été à tout casser, mais ça va se rétablir dans les prochaines semaines », ajoute Simon Legault.

Des températures dans les normales de saison sont attendues pour la première semaine de juillet, soit des maximums de 25 degrés en journée et de 15 degrés en soirée.

« Reste que l’année 2017 va fort probablement rester comme une des plus pluvieuses dans les annales de la météo », plaisante Gilles Brien.