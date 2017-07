La vie après un cancer

Ceux qui l’ont déjà vue sur scène savent que l’humoriste française Florence Foresti déborde d’énergie et respire la joie de vivre. Mais dans le drame De plus belle, c’est une Florence Foresti fragile et émouvante que l’on découvre.

Dans ce premier long métrage de la jeune cinéaste Anne-Gaëlle Daval, Florence Foresti – une des humoristes les plus populaires en France – joue en effet le premier rôle dramatique de sa carrière, celui de Lucie, une femme qui tente de se remettre difficilement d’un cancer du sein.

Déjà qu’elle n’a jamais été bien dans sa peau, Lucie a du mal à retrouver ses repères et le goût à la vie après avoir mené un long combat contre la maladie. Sa rencontre inattendue avec Clovis (Mathieu Kassovitz), un ­séducteur attachant, l’incitera à lentement ­réapprendre à s’aimer.

« La réalisatrice du film tenait ­beaucoup à parler de l’après-maladie plutôt que de la maladie en tant que telle », a expliqué Florence Foresti lors d’un entretien téléphonique accordé au Journal la semaine dernière.

« Pour plusieurs victimes, la vraie ­solitude vient après le combat contre la maladie. Plusieurs personnes qui ont souffert de cancer nous ont dit qu’ils avaient senti du désarroi et qu’ils avaient perdu leurs repères quand ils étaient en rémission, parce qu’ils n’avaient plus les petites attentions des autres et que tous les gens autour d’eux reprenaient leur vie normale. À ce moment-là, le malade se retrouve souvent seul avec sa peur, parce qu’on sait très bien qu’un cancer peut toujours revenir. C’est quelque chose qui peut être très lourd à porter quand on n’a plus l’attention des médecins et de nos proches. »

Confiance

Connue au Québec pour ses nombreuses visites au Festival Juste pour rire, Florence Foresti admet qu’elle n’avait jamais vraiment songé à jouer un jour dans un drame jusqu’à ce ­qu’Anne-Gaëlle Daval lui propose ce rôle en lui disant qu’elle l’avait écrit en pensant à elle.

« Je me suis dit : si elle a pensé à moi pour le rôle, c’est peut-être qu’elle a ­raison et que je peux le faire », relate ­l’humoriste de 43 ans.

« Ça m’a encouragée à lui faire confiance et à foncer. Parce que je ne cherchais pas du tout à jouer dans un drame. Au contraire, je m’en défendais en disant que je ne ferais jamais cela et que je n’avais pas besoin d’aller prouver quoi que ce soit dans le drame, parce que j’aime jouer dans des comédies. Mais il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. C’est vraiment parce que je me suis laissé emporter par l’émotion à la lecture de l’histoire du film que j’ai accepté ce rôle. C’est donc le film qui est venu me chercher et non l’inverse. »

Le film De plus belle a pris l’affiche au Québec hier.