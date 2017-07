Le Canadien embauche le défenseur Karl Alzner pour cinq ans

Le Canadien et le défenseur Karl Alzner se sont entendus sur les clauses d'un contrat de cinq ans, samedi. L'entente serait d'une valeur de 4,5 millions $ par saison.

Âgé de 28 ans, Alzner n’a jamais porté un autre chandail que celui des Capitals dans la LNH. Le cinquième choix au total au repêchage de 2007 a toutefois fait son deuil d’un retour à Washington.

Alzner empochait 2,8 millions $ la saison dernière.

Tout comme Carey Price, Shea Weber et Jordie Benn, Alzner est natif de la Colombie-Britannique.

En 82 matchs l’an dernier avec les Capitals, Alzner a obtenu 13 points (3 buts, 10 passes) et il a terminé avec un différentiel de +23. Il jouait en moyenne 19 min 47 s. Il a mené son équipe avec 162 tirs bloqués et il était le défenseur le plus utilisé en infériorité numérique.

S’il n’a rien d’un défenseur offensif, le gaucher de 6 pi 3 po et 219 lb n’a pas manqué un seul match depuis la saison 2010-2011. Il a joué les 540 derniers matchs des Capitals.