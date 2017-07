Le premier ministre Trudeau présente les prochains astronautes canadiens

OTTAWA – Deux Albertains d’origine ont remporté le concours de l’Agence spatiale canadienne pour se joindre à l’équipe des astronautes du Canada.

Il s’agit de Jenni Sidey, qui aura 29 ans au début du mois d’août, et de Joshua Kutryk, 35 ans, qui ont été présentés au public par le premier ministre Justin Trudeau, samedi, à l’occasion des célébrations du 150e anniversaire du Canada sur la Colline parlementaire.

Ils ont été choisis à l’issue d’un processus d’évaluation d’un an – comprenant des tests d’endurance physique, des tests psychologiques, de compétence en sciences et en communication - parmi les 3772 postulants du début et les 17 finalistes sélectionnés en fin de parcours.

Jenni Sidey est née à Calgary. Elle est une ingénieure diplômée de l'Université McGill, à Montréal, et de l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni, où elle était récemment chargée de cours.

Quant à Joshua Kutryk, il est originaire de Fort Saskatchewan. Il a le grade de lieutenant-colonel dans les Forces canadiennes. Il a étudié au Collège militaire royal du Canada, à Kingston, en Ontario, ainsi qu'en Floride et en Alabama. Avant d'être recruté dans le Programme spatial canadien, le lieutenant-colonel Kutryk était pilote d'essai expérimental et pilote de chasse à Cold Lake, en Alberta, et pilote de CF-18 à Bagotville, au Québec.

PHOTO COURTOISIE/Agence spatiale canadienne

Jenni Sidey et Joshua Kutryk commenceront une formation de deux ans au Centre spatial Johnson de la NASA à Houston, au Texas, au mois d’août.

Le processus de sélection de nouveaux astronautes canadiens avaient été suivi de près au Québec étant donné la présence de trois Québécois parmi les 17 finalistes, soit Charles-Philippe Lajoie, de Rouyn-Noranda, Evan Alexander Beirne Thomas, de Montréal, et Andréane Vidal, également de Montréal.

Les deux candidats retenus dont les noms ont été dévoilés samedi deviennent les 13e et 14e astronautes de l’«histoire spatiale» du Canada. Sur les 12 astronautes précédents, deux seulement sont encore en poste, soit l’Ontarien Jeremy Hansen et le Québécois David Saint-Jacques. Ce dernier se prépare en ce moment pour Expedition 58/59, une mission de six mois sur la Station spatiale internationale, sa première mission dans l’espace. Il s’envolera en novembre 2018 à bord d’une fusée Soyouz pour rejoindre l’équipe internationale du laboratoire orbital.