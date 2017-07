Pour une cinquantième année consécutive, Québec vibrera au rythme de son Festival d’été à compter du 6 juillet. Comme c’est maintenant la tradition, plusieurs stars défileront dans la capitale au cours des deux ­prochaines semaines. Quelles sont celles qui ­soulèveront les foules? Voici un parcours du festivalier en dix grands rendez-vous.

1. Metallica

Plaines d’Abraham, 14 juillet

Qu’on le veuille ou non, un concert de Metallica à Québec, ça reste un événement hors de l’ordinaire. Demandez à tout ceux qui ont vécu le capharnaüm sur les Plaines en 2011, personne ne vous dira le contraire. D’accord, l’effet de surprise n’y est plus, mais Metallica attirera sûrement la plus grosse foule de ce FEQ 50. À tout le moins la plus passionnée.

2. Backstreet Boys Plaines d’Abraham, 9 juillet

Si un groupe peut concurrencer la popularité de Metallica sur la grille 2017, c’est bien le boys band le plus célèbre des années 1990. En plus de compter sur une armée de hits, les BSB se présentent à Québec avec leur alignement original composé de Nick Carter, Howie D., Brian Littrell, AJ McLean et Kevin Richardson, une rareté de nos jours. De quoi exciter davantage leurs plus ferventes admiratrices.

3. P!nk

Plaines d’Abraham, 8 juillet

Cette année, une attention toute spéciale a été portée au système d’accrochage lors du montage de la grande scène des Plaines. La responsable de cet ajout au mandat des ouvriers du FEQ est P!nk, une adepte des acrobaties aériennes qui en sera à une première visite en carrière à Québec. Ajoutez à ce tableau un répertoire bien garni en succès pop et vous avez la recette pour drainer une bonne foule.

4. Muse

Plaines d’Abraham, 16 juillet

À Québec, on a connu Muse en mode extravagance durant les trois dernières tournées du trio britannique. En matière de mise en scène, rien n’est à leur épreuve et on se demande bien quelle surprise ils nous réservent pour ce premier rendez-vous en plein air avec leurs fans de la capitale.

5. Kendrick Lamar

Plaines d’Abraham, 7 juillet

Un autre qui fera connaissance avec le public de Québec, Kendrick Lamar débarque auréolé du titre non officiel de rappeur le plus en vogue actuellement sur la planète. Ses albums sont louangés par les critiques et côté spectacle, la performance de Lamar devrait trancher nettement avec ce que la soirée hip-hop nous a offert par le passé.

6. Migos

Parc de la Francophonie, 11 juillet

À pareille date l’an dernier, personne n’avait entendu de ce groupe de hip-hop, devenu le phénomène de l’heure après la parution du single Bad and Boujee. Au point où on prévoit un parc de la Francophonie bien rempli pour la venue de ce trio de bad boys qui fait la manchette autant avec sa musique que ses frasques.

7. The Who

Plaines d’Abraham, 13 juillet

À n’en point douter, la soirée par excellence des nostalgiques du rock dans cette édition 2017. Une rare occasion, et fort possiblement la dernière, de renouer en live avec le riche catalogue des Who, dont l’alignement original sera représenté par Roger Daltrey et Pete Townshend.

8. Michel Louvain

Place d’Youville, 12 juillet

Si le parterre de place d’Youville doit déborder durant une soirée, entre le 6 et le 16 juillet, ça risque fort d’arriver lorsque le crooner favori des Québécois fêtera ses 80 ans, et ses 60 ans de carrière, au FEQ.

9. Gorillaz

Plaines d’Abraham, 15 juillet

Enfin on verra à Québec l’un des créateurs pop les plus talentueux de sa génération quand Damon Albarn, qu’on a d’abord connu avec Blur, viendra nous visiter avec toute l’armada de son groupe virtuel Gorillaz.

10. Les Cowboys Fringants

Plaines d’Abrahan, 11 juillet