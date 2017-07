Les grandes retrouvailles

Modifier une formule gagnante comporte toujours une énorme part de risques. ICI Radio-Canada a saisi le message et elle a décidé de ramener, dans sa formule originale, la populaire émission Les Chefs !

Ils sont tous de retour. Élyse Marquis à l’animation, Daniel Vézina et les juges Jean-Luc Boulay, Normand Laprise et Pasquale Vari ainsi qu’une brigade de 12 concurrents qui tenteront d’atteindre la grande finale.

Le coanimateur et mentor Daniel Vézina travaillait sur la deuxième saison du Combat des villes, lorsqu’il a reçu, en décembre dernier, un coup de fil lui annonçant que Les Chefs ! serait de retour sur les ondes.

«On ne s’y attendait pas, mais on savait que les gens aimaient cette émission», a-t-il lancé, lors d’un entretien téléphonique.

Le fondateur et chef de cuisine des ­restaurants Laurie Raphaël avoue que ce retour a eu l’effet de grandes ­retrouvailles.

« On avait hâte de se retrouver, chaque année, pour élaborer le contenu et ­préparer les auditions. Nous sommes comme une grande famille », a-t-il ­indiqué.

Grand patron du Toqué, le juge ­Normand Laprise précise que cette pause de deux ans a même été bénéfique.

«Ce fut bien, que ça arrête un peu, afin que le talent puisse se régénérer. On a une belle petite brigade cette année avec des candidats qui ont un parcours différent et une nouvelle vision», a-t-il fait remarquer.

Cette nouvelle saison, qui débutera le 3 juillet, respectera la formule que les gens ont connue et appréciée au cours des cinq premières saisons.

L’émission abordera, par ces défis, duels et ateliers, certains enjeux comme l’écoresponsabilité, l’objectif zéro déchets, le véganisme et le phénomène des ruches aménagées sur des toits.

«On ne parlait pas du tout de ça, il y a trois ou quatre ans. La société a évolué et changé au cours des dernières années et il est important de s’ajuster à ces nouveaux enjeux. L’émission doit être un miroir de notre société», a-t-il précisé.

Choc des générations

La cuvée, constituée de huit hommes et de quatre femmes, est relevée. Les candidats, ajoute Daniel ­Vézina, ont accès à une quantité énorme ­d’informations sur la toile.

«Sur Instagram, par exemple, il y a des milliers de photos de plats. Tu peux ­aussi avoir accès aux plus grands chefs du monde. Tout ça n’existait pas, il y a une vingtaine d’années. Tout ce qu’il y avait pour m’influencer et m’inspirer, lorsque j’ai commencé il y a 40 ans, c’était la cuisine du marché de Paul Bocuse, la série Robert Laffont, le Larousse gastronomique et une collection Time Life consacrée à la cuisine », a-t-il fait savoir.

Le chef et propriétaire sent de plus en plus qu’une espèce de choc ­générationnel s’installe entre les ­candidats et les juges.

«Les jeunes ne s’attardent plus trop aux bases de la cuisine. Ils peuvent ­acheter des poissons déjà préparés, des magrets de canard désossés, des cuisses et des os à part, des fonds, des ­pâtisseries, des pâtes et des pains. Si tu ne sais pas comment travailler cette ­matière dans une compétition comme Les Chefs !, c’est dur. Ceux qui vont ­réussir et qui gagnent, c’est ceux qui sont intéressés par la cuisine ­classique et ceux qui sont aussi les plus ­débrouillards », a-t-il mentionné.

Dans la brigade de cette année, on retrouve deux candidats qui n’ont pas de formation en cuisine et qui sont autodidactes, soit Laurent Bouchard, du restaurant Le Fantôme à Montréal, et Samuel Chastenay-Joseph, chef du midi au Bistro B, à Québec.

«La cuisine, c’est aussi quelque chose d’inné pour quelqu’un qui a le sens du nez et du goût. C’est, pour eux, un beau challenge, c’est très stimulant et ils vivent, en un mois, un cours de ­cuisine 101. Ils apprennent ­énormément et ça peut leur permettre d’aller ­chercher une ou deux années de ­maturité dans leur parcours », a souligné Normand Laprise.

► Les Chefs ! est diffusée les lundis à 20 h sur les ondes d’ICI Radio-Canada.