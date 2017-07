Un premier Bye bye

Photo d'archives

Bye bye 79. Michel Côté, 29 ans, se joignait pour la première fois à la troupe de la populaire émission télé spéciale de fin d’année ; il était entouré d’une douzaine de comédiens, dont Marc Messier, Albert Millaire et ­Véronique Le Flaguais, qu’il avait rencontrée six ans auparavant. L’émission était réalisée par Claude Fournier.

Début de Broue

Photo d'archives

Trois jeunes comédiens, Marc Messier, Marcel Gauthier et Michel Côté, ayant fondé avec Véronique Le Flaguais la troupe de théâtre Les Voyagements, créaient, en 1979, la pièce Broue, qu’ils avaient écrite avec Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, Francine Ruel et Louis Saia, sans savoir qu’elle serait vue par plus de 3 millions de spectateurs et qu’ils la joueraient durant 38 ans.

P’tit gars d’Alma

Photo d'archives

Michel Côté en début de carrière. Le petit gars d’Alma était entré à l’École nationale de théâtre en compagnie de son copain Marcel Gauthier, en 1970. Au cours des années 1970, il obtint ses premiers rôles à la télé, notamment dans Du tac au tac, Les Brillant et quelques Bye bye.

Patrice et les autres

Photo d'archives

1989. Un des gros succès du cinéma québécois, Cruising Bar, prenait l’affiche. Michel Côté y jouait quatre rôles principaux : Jean-Jacques dit le Paon, Gérard dit le Taureau, Serge dit le Ver de terre et Patrice dit le Lion (photo), avec sa crinière de fauve et ses vilaines dents. Il reprendra ces rôles près de 20 ans plus tard, dans Cruising Bar 2.

Rôle principal

Photo d'archives

En 1982, le cinéaste André Forcier donnait une première véritable chance à Michel­­ Côté, en lui confiant l’un des rôles principaux de son film Au clair de la lune – celui d’un albinos – aux côtés­­­ du regretté Guy L’Écuyer. Une histoire d’amitié, un scénario qui se situe entre réel et imaginaire et auquel Michel avait collaboré.

► Michel Côté, qui vient d’avoir 67 ans, sera honoré lors d’un grand gala hommage dans le cadre du Festival Juste pour rire. Ses amis humoristes tenteront d’expliquer comment, de Broue à C.R.A.Z.Y., en passant par Cruising Bar, Omertà, De père en flic ou La Petite Vie, Michel Côté a su toucher et faire rire les Québécois. Le gala présenté à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le lundi 24 juillet, sera animé par François Morency. Voir hahaha.com.

► On pourra voir Michel Côté dans De père en flic 2, aux côtés de Louis-José Houde, dès le 14 juillet en salles. Le commandant Jacques Laroche et son fils Marc reprennent du service afin de pincer un dangereux mafioso et l’enquête les oblige à infiltrer un groupe de thérapie de couples en forêt.