«Nous ne sommes pas un groupe métal» –Corey Taylor

La grande patience des fans de Stone Sour est enfin récompensée. Après un silence de quatre longues années, la formation américaine est de retour avec une nouvelle collection de chansons. Un album, selon le chanteur-­guitariste Corey Taylor, qui est peut-être leur meilleur en 25 ans de carrière.

Corey Taylor est un homme occupé. Il chante avec les groupes Slipknot et Stone Sour et il est parfois acteur dans ses rares temps libres. Son agenda est bien rempli.

Après avoir mis fin à un cycle de tournées –qui a duré trois ans– avec Slipknot, Corey Taylor a pu renouer avec le groupe qu’il a fondé en 1992.

Lancé ce 30 juin, Hydrograd est le sixième album studio de cette ­formation, qui, comme Slipknot, a vu le jour à Des Moines en Iowa.

Meilleures chansons possible

«On a pris notre temps pour écrire les nouvelles chansons et on les a répétées énormément avant d’entrer en studio. Il était important, pour ce disque, d’arriver avec notre meilleur matériel. On a senti lors du processus de création qui s’est fait durant les pauses de tournées avec Slipknot que le produit fini était pour être intéressant », a lancé le chanteur de 43 ans, lors d’un entretien téléphonique.

Stone Sour, indique-t-il, n’avait pas d’autre but, pour cet album, que d’écrire les meilleures chansons possible.

«On voulait que les gens se sentent bien en écoutant ce disque et que le plaisir soit présent de la première à la dernière chanson. On s’est amusé, on a ri tous les jours et on a passé beaucoup de temps ensemble. On a eu du plaisir à faire cet album», a-t-il ajouté.

Corey Taylor précise que Stone Sour, contrairement à ce que les gens peuvent penser, n’est pas un groupe métal.

«On a toujours dit ça de nous, mais ce n’est pas vrai. Stone Sour est un groupe rock’n’roll qui va dans toutes les directions. Et c’est quelque chose qui transparaît plus sur Hydrograd. Oui, il y a des moments qui sont plus heavy que ce qu’on a fait par le passé, mais on retrouve aussi des pièces très rock’n’roll, nos influences punk et on retrouve même une petite touche country sur St. Marie. C’est très diversifié», a-t-il fait remarquer.

Le chanteur-guitariste apprécie le mélange «old school» et modernité que l’on retrouve sur cet album.

«C’est un disque que l’on a ­enregistré sans faire trop de ­retouches et c’est quelque chose que l’on ressent, je crois, en ­écoutant ­l’album. Les chansons sont ­incroyables et ça, au-delà de tout, c’est la base du ­succès», a-t-il affirmé.

Guerre de mots

L’arrivée du bassiste Johny Chow et du guitariste Christian Martucci au sein de la formation est un élément, précise Corey Taylor, qui n’est pas étranger à la qualité du matériel que l’on retrouve sur Hydrograd.

«Les nouveaux musiciens sont arrivés avec des idées fortes et intéressantes, et c’était inspirant. On a pu se challenger musicalement sans que cela provoque des questionnements. Le processus d’écriture s’est fait plus facilement. Tout le monde a ­contribué à la création de cet album», a fait savoir le chanteur.

Quelques jours avant l’entrevue, Chad Kroeger, chanteur et ­guitariste de Nickelback, a alimenté à ­nouveau la guerre des mots entamée avec Corey Taylor, indiquant que le groupe canadien était bien meilleur que Stone Sour, qui, a-t-il dit, sonne comme du Nickelback «light».

«Je n’en ai rien à foutre de ce que Chad Kroeger peut dire à propos de moi et de Stone Sour. C’est stupide tout ça ! Il devrait plutôt s’occuper de ses affaires et passer plus de temps sur ses chansons. Sa musique serait peut-être meilleure», a-t-il laissé tomber, mordant bien ses lèvres, afin d’éviter d’en ajouter.