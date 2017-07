Patrick Sharp retourne à Chicago

L’attaquant Patrick Sharp effectue un retour avec les Blackhawks de Chicago, lui qui a signé un contrat d’un an avec l’équipe dès l’ouverture du marché des joueurs autonomes, samedi.

«Sharp n’a jamais voulu quitter Chicago et était prêt à accepter une réduction de salaire pour y retourner.»

Sharp a joué dix saisons dans la ville des vents, soit de 2005 à 2015, remportant trois fois la Coupe Stanley.

Ennuyé par les blessures, le franc-tireur a connu une saison en dents de scie, limité à huit buts et 18 points en 48 matchs dans l’uniforme des Stars de Dallas.

L’attaquant droitier revendique toutefois huit saisons de 20 buts ou plus durant sa carrière, et a été efficace au Texas durant la campagne de 2015-2016, inscrivant 20 buts et 55 points en 76 matchs.

Jonathan Bernier secondera Varlamov

Le gardien québécois Jonathan Bernier ira seconder Semyon Varlamov au sein de l’Avalanche du Colorado.

L’athlète de 28 ans a montré un dossier 21-7-4 avec les Ducks d’Anaheim la saison dernière, en plus d’afficher une moyenne de buts alloués de 2,50 et un pourcentage d’arrêts de .915.

Le pacte de Bernier sera valide pour un an et il empochera 2,75 millions $.