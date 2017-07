Quand la comédie rejoint le drame

Dans le cadre des festivités du 375e de Montréal, le Théâtre du Rideau Vert célèbre à sa façon un pan de l’histoire avec une création qui sera présentée en grande première. Campée en 1750, cette pièce en apparence historique est néanmoins une pure fiction dans laquelle on retrouvera Molière et Shakespeare en toile de fond.

Exceptionnellement, le Théâtre du Rideau­­­ Vert présentera une pièce en plein cœur de la saison estivale. Le 375e de la métropole était le prétexte idéal pour se prêter au jeu. Pour ce faire, ­Denise ­Filiatrault, la directrice artistique du Rideau Vert, a fait appel à l’auteur ­Emmanuel Reichenbach, à qui l’on doit les adaptations des pièces Intouchables et Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?

La pièce se situe lors du 115e anniversaire de Montréal, que l’on nommait à l’époque Ville-Marie, juste avant la domination britannique. Ainsi, pour représenter ce tournant de l’histoire, on retrouvera des autochtones, des seigneurs, des séminaristes et des coureurs des bois. Si l’on ­tente de faire revivre­­­ l’époque de la ­Nouvelle-France sur les planches, la création n’a aucune prétention ­historique, ce qui n’empêche pas de présenter des personnages très colorés avec des costumes d’époque. « Tous les personnages seront dans les ­extrêmes, annonce le comédien. Il y aura des gens méchants et des cruels et d’autres qui seront gentils et très naïfs. »