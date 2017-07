Sortir du placard

Après avoir adapté les œuvres L’emmerdeur et Le dîner de cons, le Théâtre Voix d’accès exploite à nouveau le légendaire François Pignon. Le célèbre personnage de Francis Veber vivra à nouveau cet été sur les planches du Théâtre Petit-Champlain dans la comédie Le placard.

Le Théâtre Voix d’accès poursuit son incursion estivale dans le répertoire français avec l’adaptation de ce long-métrage mettant en vedette Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte et Jean Rochefort.

L’idée de monter ce texte, qui n’a jamais été présenté au Québec, remonte à plusieurs années.

« En 2013, on avait travaillé sur une adaptation du Placard qui n’avait jamais été jouée au théâtre. On avait contacté l’auteur Francis Veber pour obtenir les droits, mais il nous avait indiqué qu’il voulait la monter un jour et qu’il nous ferait parvenir l’adaptation lorsqu’elle serait achevée », a raconté Nicolas Létourneau, du Théâtre Voix d’accès, qui signe la mise en scène du Placard.

Photo Didier Debusschere

Les années ont passé sans recevoir de nouvelles du dramaturge français. C’est sur le Chemin de Compostelle, à l’automne 2015, dans la ville de Cahors, dans le midi de la France, que Nicolas Létourneau est tombé sur une affiche promotionnelle du Placard, adapté par Francis Veber.

« On l’a tout de suite contacté pour entreprendre les démarches et obtenir les droits », a-t-il mentionné.

Une équipe fantastique

À l’affiche à partir du 19 juillet, Le placard, c’est l’histoire de François Pignon, qui, apprenant qu’il va perdre son emploi, laisse courir une rumeur voulant qu’il soit homosexuel. Il souhaite que cette situation provoque une polémique qui empêchera son congédiement.

Le placard aborde, par la comédie, une thématique de l’homosexualité qui est toujours d’actualité, précise-t-il, faisant référence à la Tchétchénie, où ces gens sont persécutés.

« C’est un fait, malheureusement, même si nous sommes un peu plus ouverts ici. Pignon, dans cette pièce, c’est la victime. Tous les personnages qui sont autour de lui ont leur façon de voir l’homosexualité. Les situations sont fortes et c’est super drôle », a-t-il fait savoir.

Une distribution de haut niveau a été réunie avec Bertrand Alain, Charles-Étienne Beaulne, Joëlle Bourdon, Hugues Frenette, Jack Robitaille, Patric Saucier et Alexandrine Warren.

Photo Didier Debusschere

« On a une équipe d’acteurs qui est fantastique. On a été chanceux. Tous les gens qu’on a sollicités, qui ont des agendas chargés durant la saison des théâtres d’été, ont accepté. On ne s’attendait pas à ça. Lors de la première lecture, en les voyant, j’ai fait le constat que ce ne serait pas trop compliqué de les diriger », a-t-il dit.

► Le placard est présenté du 19 juillet au 26 août, du mercredi au samedi, au Théâtre Petit-Champlain.

► La chronique Entre deux actes fera relâche pour l’été et sera de retour le 1er octobre.