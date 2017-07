Un parc aux côtés nature et givré

WHITNEY, Ontario | Imaginez un parc plus grand que l’Île-du-Prince-Édouard avec 2400 lacs. Imaginez un réseau de plus de 2100 km de voies canotables. Imaginez un endroit avec la réputation d’être un des meilleurs endroits où pêcher la truite au Canada. Cessez de rêver, ce parc existe bel et bien et il est plus près que vous ne le pensez...