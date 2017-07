On découvre le charme victorien de l’Auberge sous les arbres à Gaspé. Du confort et beaucoup de style dans une ambiance chaleureuse. Que du bonheur!

Depuis trois ans, Claudine Roy reçoit ses invités, au centre-ville de Gaspé, dans sa douillette et chaleureuse Auberge sous les arbres. La magnifique maison Carter de 1830 entourée d’arbres matures est l’une des trois plus vieilles maisons historiques de la ville. Quinze chambres décorées avec goût et dotées d’une salle de bain privée, d’un fauteuil, d’une télévision et d’un ­réfrigérateur s’offrent aux invités.

LA CLASSE

Le décor unique et le charme victorien séduisent. Papiers peints, rideaux massifs, mobilier ancien, l’ambiance est chaleureuse et apaisante. Pour une nuit royale, on loge dans la Suite victorienne avec ses portes françaises, son salon pratique et son luxueux canapé Louis XVI. Des chambres, on admire la vue sur les jardins ou sur la baie de Gaspé. Dans un bâtiment à côté, le Studio sous les arbres accueille jusqu’à quatre invités pour un séjour en autonomie. Salon, cuisine équipée, laveuse et sécheuse, barbecue et fines herbes en pot sur la terrasse sont appréciés de tous.

UN RÉGAL

Le déjeuner présenté sous forme de buffet est toujours copieux. Céréales, œufs durs, viennoiseries, carrés aux fruits, pain aux bleuets, gaufres ou crêpes, fruits frais, yogourt, boissons froides et chaudes et autres sont dégustés dans la salle à manger et sur la terrasse par beau temps. On se délecte à volonté des douceurs concoctées avec amour par l’hôtesse et son équipe.