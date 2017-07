Une grande fête malgré le drame

L’ambiance demeurait à la fête samedi au Pow Wow international de Wendake même si l’ombre du décès de l’artiste local Gilles Sioui planait toujours sur l’événement.

Pour le grand chef Konrad Sioui, il était primordial de continuer la fête malgré la tristesse que ressent la communauté. « C’est sûr qu’on garde Gilles dans notre cœur. Ça a été un choc, mais on doit continuer pour lui au fond. Ça a été dur vendredi et samedi à travers les célébrations, mais on se dit toujours qu’il aurait voulu qu’on continue. C’est comme ça qu’on essaie de le vivre », expliquait M. Sioui à propos du décès du prolifique musicien, qui était aussi son cousin.

Cœur à la fête

Malgré la pluie fine qui s’abattait sur le cercle de danse en après-midi, les chants traditionnels et les costumes flamboyants des danseurs autochtones faisaient oublier les caprices de Dame nature.

En cas d’averse majeure, les organisateurs pouvaient compter ce week-end sur leur tout nouvel amphithéâtre couvert, qui devait être inauguré par un spectacle de Gilles Sioui samedi soir.

« C’était un gars qui faisait l’unanimité par sa capacité d’être un rassembleur et c’est dans cet esprit-là qu’on continue », assurait le grand chef qui a finalement accueilli le rappeur Samian pour l’inauguration des installations.

« J'ai accepté, pas pour remplacer le concert de Gilles, mais pour qu'il y ait quand même une célébration autour du Pow Wow de Wendake », avait pour sa part indiqué le chanteur sur sa page Facebook.

Héritage assuré

Même si la fête battait son plein 24 heures après l’annonce du décès de ce membre influent de la communauté en pleine ouverture du Pow Wow, le grand chef était toujours sous le choc.

« Le Pow Wow est une grande fête et Gilles était le clou de la soirée, le clou du Pow Wow. Je suis très nostalgique de voir que tout ça n’arrivera plus », confiait Konrad Sioui qui assure toutefois que son héritage se fera sentir longtemps à Wendake.

« On pense avoir des spectacles permanents éventuellement l’été. C’est ce que Gilles voulait faire, c’était son projet et il travaillait justement là-dessus avec des équipes de la communauté. Ce projet va continuer et on va le faire pour lui », promet le chef huron-wendat.